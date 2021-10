La police a tiré au couteau sur Allahu Akbar en France

Malgré l’opération de sauvetage, la vie de l’agresseur n’a pas été épargnée car le quotidien “Le Figaro” a appris de sources policières.

Le défunt n’apparaissait pas sur le dossier terroriste et son nom n’apparaissait pas encore sur les rapports et dossiers liés aux militants. L’homme, né en 1990 et résidant à Auln-s-saus-Boise, près de Paris, est connu des services de police pour des problèmes de circulation, de douane et de drogue.

Le ministre de l’Intérieur Gerald Durman a salué le contrôle de la police lors de l’opération antiterroriste, qui a neutralisé l’agresseur.

“Plus que jamais, nous devons être vigilants car, plus que jamais, la police est au premier plan. Merci pour leur courage”, a écrit Durman sur Twitter.

Columbus est un jardin familial ouvrier (humain) convivial situé entre Bessons et La Défense, mais qui a été abandonné par la communauté et les autorités il y a de nombreuses années, a expliqué le maire de Paris Patrick Simovich.

De plus, vendredi, un Bangladais a été poignardé à mort par un tireur assommant qui a menacé les agents de l’immigration de Montrose lors d’une réunion à Paris. La personne n’a pas été grièvement blessée.

Nous sommes heureux que vous soyez avec nous. Abonnez-vous à la Newsletter Onet pour recevoir le contenu le plus précieux de notre part