La Pologne espérait que nous serions sauvés si nous nous ancrions fermement dans une alliance avec la France et la Grande-Bretagne. Cependant, les grandes puissances ne nous voient pas comme une force capable d’arrêter efficacement Adolf Hitler. S’ils concluent une alliance avec nous, cela changera la priorité de la frappe allemande. Lorsque nous étions en désaccord avec la vassalisation, le Troisième Reich a changé la grève dans l’espoir que les nations occidentales ne feraient rien. C’est arrivé – Dit le professeur. Mieczysław Ryba, historien, dans l’émission “Rozmowy nieończone” sur TV Trwam.

Le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahit la Pologne. Le 17 septembre, elle rejoint l’occupant soviétique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 6 millions de poteaux sont morts. De nombreux historiens signalent des événements catastrophiques à la suite de la Première Guerre mondiale.

Après la Première Guerre mondiale, il n’y avait pas d’équilibre des pouvoirs en Europe pour créer une paix durable. Ceci, à son tour, a provoqué la sortie des États-Unis d’Europe, n’a pas reconnu le traité de Versailles et la Société des Nations n’a rien résolu d’autre qu’un forum. Les Russes et les Allemands n’ont pas reconnu l’Ordre de Versailles, et déjà en 1922, ils ont signé un accord à Rapallo, qui s’orientait vers l’abolition du traité de Powersall. L’Europe centrale a été définie comme une nature intermédiaire par les deux puissances comme la somme des nations indépendantes. Ils voulaient l’éradiquer, et (…) l’Occident reculait – Le professeur a expliqué. Mieczyslaw Ryba.

– Tout vise à corriger la structure des relations. Initialement, Adolf Hitler était capable de le faire à faible coût. (…) Les pays dits d’Europe centrale sont la zone de choc. Les deux grandes forces ont finalement dû entrer en collision parce que leur objectif était de capturer le vieux continent – Ajoutée.