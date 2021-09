La Grande-Bretagne a pris une décision sur les bateaux pneumatiques avec les colons. Le différend avec la France va s’intensifier.

Des centaines de petits canots ont tenté de traverser la Manche cette année.

Désormais, les garde-frontières et garde-côtes britanniques sont prêts à forcer les personnes se trouvant dans de tels pontons à battre en retraite et à quitter les eaux territoriales britanniques. Cependant, il doit utiliser une tactique qui contribuera à le rendre plus sûr – a déclaré un porte-parole de responsables britanniques, cité par Reuters.

Michael Ellis, procureur général de Grande-Bretagne, devrait jeter les bases de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie, a déclaré un porte-parole de Reuters.

Interrogé sur ces rapports, le ministère de l’Intérieur répond que le ministère de l’Intérieur « ne commente généralement pas les activités de l’eau de mer ».

Pendant ce temps, dans une lettre divulguée aux médias britanniques, le ministre français de l’Intérieur, Gerald Durman, prévient que renvoyer les bateaux en France est dangereux.

Dorman soutient que la priorité est de protéger les vies humaines, « la nationalité, le statut (des individus) et la politique de migration ne doivent pas être pris en compte ».

La France et le Royaume-Uni ont convenu en juillet d’embaucher davantage de policiers et d’investir dans la technologie pour empêcher les tentatives de traverser la Manche.