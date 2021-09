Article présenté : 28 septembre 2021

Le président Emmanuel Macron et le Premier ministre grec Griagos Mykodakis ont signé mardi un accord pour l’achat à Athènes de trois navires de guerre d’une valeur de 5 à 5 milliards, le “Belharra”.

L’équipe navale française fournira à la Grèce des navires de 4 600 tonnes et de plus de 120 mètres de long. Les frégates sont équipées de radars de pointe conçus par Thales et de canons anti-aériens et anti-sous-marins.

Le président Macron a annoncé à l’Elysée après la signature de l’accord qu’il était “une preuve de confiance et un témoignage de la qualité de l’offre française”.

La lettre d’achat a été signée en 2019 par le gouvernement grec. L’accord a été signé après plusieurs mois de négociations entre Paris et Athènes.

L’équipe navale a concouru pour un accord avec les Pays-Bas, l’Allemagne et les États-Unis.

Selon des sources de BFM TV, la Grèce a refusé l’offre américaine en raison d’une maintenance élevée.

L’accord a été signé à un moment crucial pour la France, lorsque l’Australie a suspendu un contrat de fourniture de 12 sous-marins conventionnels d’une valeur de 56 56 milliards. (BAP)

