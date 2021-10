De plus en plus de critiques arrivent à Bruxelles depuis la France. Les politiciens et les journalistes chinois défendent la position de la Pologne sur le différend avec l’UE et pensent que les fonctionnaires de l’UE violent leurs pouvoirs. “Les garçons polonais de la plate-forme Civic ont avancé l’idée de supprimer PiS via polexit – contribuant au renforcement de Frexit et Brooksit”, a commenté le chroniqueur Twitter Eric Mistevich.

“J’ai l’impression que les garçons rivaux polonais qui ont contribué au renforcement du Brexit et de Brooksite – de la plate-forme civile qui a eu l’idée de voir, lire, écouter et supprimer PiS par FOLX – ce qui se passe en France actuellement ” – Conseils aux entreprises, aux institutions et au grand public en Pologne et en France Présenté, a déclaré Mistevich, responsable de la société des nouveaux médias. “La sécurité de la Pologne est ici comme jamais auparavant!” – Ajoutée.

Que se passe-t-il vraiment en France ?

Des journalistes de premier plan soutiennent que les Polonais ont été critiqués pour avoir refusé de renoncer à leur souveraineté et à leur identité. – J’ai été impressionné par le mensonge de base sur ce qui se passe réellement en Pologne – A déclaré Charlotte de Arnellos, journaliste et publiciste française associée à la chaîne de télévision CNews ces derniers jours, le portail indépendant Valerus Actuellus.

Il a souligné qu’aujourd’hui la Pologne est attaquée par l’Union européenne Ils ne relèvent pas de la capacité de la société, par exemple les juges ou les questions idéologiques (Mariage homosexuel ou avortement).

Si vous le regardez, le lisez et demandez ce qui se passe en France maintenant, j’ai l’impression que les garçons rivaux polonais qui ont eu l’idée de supprimer PiS avec Polix – ont maintenant contribué à se renforcer. Frexit et Broxit. La sécurité de la Pologne est ici comme jamais auparavant ! Bonne journée! – Eric Mistewicz (ryErykMistewicz) 16 octobre 2021







Avec la tenue de l’élection présidentielle en France en 2022, le sentiment politique a déjà atteint son paroxysme. L’un des sujets clés du débat de la campagne était les relations avec l’UE et la conduite de Bruxelles en Pologne. Selon un grand groupe d’éminents politiciens Dépasse les capacités de la CJUE, Parce que la souveraineté des États doit prévaloir sur le droit de l’UE.

Le verdict, publié à Varsovie le 7 octobre, a été calculé quotidiennement par “Le Monde”. Il soutient déjà 10 candidats à l’élection présidentielle.

Candidat tête de liste du candidat républicain dans la lutte pour le Palais d’Ile-de-France, le chef de la région la plus importante du pays, a déclaré à la télévision CNews : « L’Europe utilise le pouvoir par des accords qui violent notre droit, mais Ils ne peuvent pas être supérieurs à notre identité constitutionnelle, pas à la Pologne ou à la France. Se référant à la rhétorique acerbe de la CJUE sur la chambre disciplinaire de la Cour suprême, il s’est dit « choqué ».

Xavier Bertrand (autre républicain le plus soutenu à l’élection), autre éminent représentant du centre-droit, a également évité les mots durs à Bruxelles. Il a simplement jugé Le droit polonais, comme le droit français, est supérieur au droit européen. Alors que certaines entreprises tentent de changer cela, le politicien veut suivre les étapes pour contrecarrer les aspirations de Bruxelles.

Comme dans le kaléidoscope : le Premier ministre britannique cherche un sommet avec le groupe de la vice-royauté, vous invitant à rejoindre le groupe des militants français. Nucléaire, Iron Chancellor Departs, Chancellor autrichien : Out, soulève la droite qui a causé la catastrophe de Covit en Espagne et en Italie, Timmermans se moque de lui-même. bonne nuit. – குடாபே (à BatugWojciech) 17 octobre 2021







