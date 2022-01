Les autorités françaises ont annoncé que des plans détaillés pour la mise en place de nouveaux réacteurs nucléaires devraient être soumis d’ici 2023. À leur tour, leur sortie est prévue pour 2035-2037.

Les nouveaux réacteurs seront des modèles EPR2, selon Perangere Dad, qui est associé au ministère local de l’Environnement. Il s’agit de versions enrichies du modèle EPR conçu par EDF et Framatome. Pioneer a été confronté à de nombreux problèmes, notamment des retards de construction et des milliards d’euros de plus que les coûts prévus.

Sur la chaîne, le président du pays, Emmanuel Macron, a déclaré en novembre que la France entendait construire de nouveaux réacteurs nucléaires et réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs d’énergie extérieurs. Mais ce n’est pas le seul objectif de telles activités. Il s’agit de réduire les émissions induites par le réchauffement climatique et de contrôler les prix de l’énergie.

Les nouveaux réacteurs nucléaires français seront opérationnels d’ici 2035-2037

Il est intéressant de noter que le gouvernement français a précédemment annoncé qu’il ne lancerait aucun nouveau projet lié aux réacteurs EPR de troisième génération tant que l’entreprise publique EDF n’aura pas achevé la construction de la centrale nucléaire considérablement retardée de Flemenville, dans le nord-ouest de la France. Cependant, il s’est avéré que les représentants d’EDF avaient remis des documents relatifs à la sûreté du nouveau modèle. Les documents ont été déposés auprès du Contrôleur de l’ASN qui a validé le concept existant.

EDF a déjà soumis au gouvernement français un projet de construction de six réacteurs EPR2. Le montant total de ces investissements est d’environ 50 milliards d’euros. EPR, réacteurs à eau sous pression connus sous le nom de réacteurs à pression européens en Pologne. Jusqu’à présent dans l’histoire, il n’y a eu qu’un seul incident où une telle installation a échoué, mais aucun décès n’a eu lieu.