La France. Trente et une personnes noyées dans la Manche

Vers 14 ans. Un pêcheur français a rapporté avoir vu une quinzaine de corps flottant dans la mer près de Calais. L’opération de sauvetage a duré jusqu’à mercredi soir.

La marine a déclaré que les corps de plus de 20 personnes avaient été retrouvés et que de nombreuses personnes inconscientes avaient été secourues.

Dans la soirée, les médias ont rapporté qu’au moins 31 personnes ont été touchées.

Le parquet de Dunkerque a indiqué à l’agence AFP qu’une enquête avait été ouverte sur les activités d’un réseau organisé de trafic d’êtres humains à Calais.

L’Elysée a déclaré que le président français avait appelé au “renforcement immédiat” des ressources de Frontex aux frontières extérieures de l’UE.

Le Premier ministre Jean Costex a annoncé jeudi une réunion des ministères dans le cadre de la tragédie de Kallus.

Le ministre français de l’Intérieur Gérard Darmanin a déclaré que quatre ravisseurs soupçonnés d’avoir organisé l’enlèvement de migrants qui se sont retrouvés dans une catastrophe ont été arrêtés.

Il a conditionné la survie des victimes du naufrage du bateau n’était pas définitive et a souligné sur la Manche que l’accident de mercredi était “la plus grande tragédie de la diaspora que nous ayons vue”.

“Je pense à de nombreuses personnes portées disparues et blessées par des ravisseurs qui profitent de leur misère et de leur misère”, a ajouté Costex sur Twitter.

Boris Johnson voit la nécessité de briser le gang des kidnappeurs

“Je suis choqué, effrayé et profondément attristé de me retrouver mort dans les eaux de la Manche”, a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson à l’issue d’une réunion du comité de crise du gouvernement ce soir. Ce que ces gens ont vécu est une chose terrifiante, et une catastrophe qui montre « à quel point il est dangereux de traverser la Manche de cette manière ».

« Cela montre également à quel point il est important que nous accélérions désormais les efforts pour briser le modèle commercial des gangs qui envoient des gens en mer de cette manière. C’est pourquoi, si possible, il est très important d’accélérer toutes les actions dans notre loi relative aux frontières et aux citoyenneté dans laquelle nous ferons la différence entre ceux qui viennent ici légalement et ceux qui viennent ici illégalement”, a-t-il déclaré.

Il a juré de faire tout son possible pour détruire le modèle économique des ravisseurs et des gangs.

– Bien sûr, nous devons travailler avec nos amis français, nos partenaires européens. Le Premier ministre britannique a déclaré qu’il était temps que nous fassions tous de notre mieux pour accélérer l’action et travailler ensemble pour écraser ces gangs qui fuyaient les tueries.

– Interroger les gangs, sans doute s’ils ne voient pas que leur business model ne fonctionne pas ; Ils ne peuvent plus rester les bras croisés et envoyer des gens par la Manche depuis la France, ils continueront à tromper les gens, à mettre la vie des gens en danger et, comme je l’ai dit, à éviter d’être punis pour des meurtres, a déclaré Johnson.

Il a noté que la Grande-Bretagne avait « quelques difficultés » à faire en sorte que certains de nos alliés, en particulier les Français, fassent les choses comme nous le pensions.

Selon British Services, 22 000 personnes ont traversé la Manche au cours des 10 premiers mois de l’année. Les immigrants.

