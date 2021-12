La France. Signature d’un accord pour vendre trois navires de guerre à la Grèce

En septembre, Washington a annoncé un “Partenariat de défense” (AUKUS) avec le Royaume-Uni et l’Australie et a annoncé la vente de sous-marins à propulsion nucléaire à Canberra, mettant ainsi fin à l’accord de l’Australie pour acheter les navires français à propulsion traditionnelle, ce qui a créé des tensions à Paris. Taxe de Washington.

A ce stade, la France promet qu’elle a été informée de l’offre américaine. “Les Américains doivent nous mettre en garde contre les bonnes relations et éviter les problèmes liés à AUKUS”, a déclaré à l’AFP des “sources officielles à Paris”.

Les Américains voulaient vendre quatre navires de guerre et du matériel à la Grèce pour 6,9 milliards de dollars.

L’offre française, évaluée à environ 3 3 milliards, comprend la possibilité d’acheter trois navires et un quatrième.

Un nouvel accord de sécurité, connu sous le nom d’AUKUS, entre la Grande-Bretagne, les États-Unis et l’Australie, a déclenché une crise diplomatique entre ces pays et la France. À la suite de cet accord, la société française a perdu un contrat de plusieurs milliards de dollars pour la construction de sous-marins pour l’Australie. A la fin de l’accord AUKUS, la France a retiré ses ambassadeurs de Washington et de Canberra, mais n’a pas retiré son ambassadeur de Grande-Bretagne.