La France s’empare de la “lance” de l’OTAN avec le soutien de la Pologne

A partir du 1er janvier, la France commencera à diriger le Groupe de travail conjoint à haut niveau de préparation (VJTF) de l’OTAN. D’ici 2022, la VJTF disposera d’une force multinationale. Le centre des forces serait le Régiment franco-allemand, qui affecterait au moins une task force et des éléments de soutien. Il y a 3 500 joueurs dans toute la division. Il y a trois bataillons d’infanterie motorisés (deux allemands et un français), un bataillon d’espionnage français sur l’AMX-10RC et une artillerie allemande sur le Panzerhaubitze 2000 et le MLRS, avec des unités de commandement et de soutien interarmées.