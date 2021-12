La France rejette la demande britannique de patrouille conjointe en Manche

La France a rejeté jeudi l’idée de mettre en place une patrouille conjointe franco-britannique sur la Manche pour lutter contre l’immigration clandestine. Le Premier ministre français Jean Costex en a informé le chef du gouvernement britannique Boris Johnson.

“La France est prête à poursuivre notre coopération opérationnelle avec la Grande-Bretagne”, a déclaré Costex, cité par Reuters dans une lettre. “Mais nous ne pouvons pas accepter que la police ou les soldats britanniques patrouillent sur nos côtes. C’est une question de souveraineté.”

“Nous avons toujours accepté d’explorer et de discuter de bonne foi des projets britanniques de coopération renforcée. Nous en avons accepté certains et rejeté d’autres”, a déclaré le Premier ministre français.

Costex a insisté sur le fait que plus de 700 gardes et hommes et femmes patrouillent quotidiennement sur la côte nord de la France pour empêcher les bateaux de fortune de quitter la mer pour l’Angleterre. “Certaines de ces activités sont menées conformément à nos accords de coopération, avec la contribution financière de votre gouvernement”, a-t-il souligné.

Dans le même temps, le Premier ministre français a appelé le Royaume-Uni à ouvrir “des voies d’immigration légale pour ceux qui ont de bonnes raisons de quitter le pays”.

Le 25 novembre, lors d’une conversation téléphonique avec le président français Emmanuel Macron, Johnson a présenté des plans pour une patrouille conjointe sur la Manche. L’idée est liée au tragique accident survenu la veille, lorsque 27 migrants se sont noyés en tentant de rejoindre les côtes britanniques.

Johnson a proposé à la France un “accord de révision bilatéral qui permettrait à tous les immigrés clandestins traversant la Manche de rentrer dans l’UE”.

Source : PAP

photo Déposer des photos