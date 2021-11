La France. Rébellion contre la vaccination obligatoire en Guadeloupe. “La ville est comme les morts”

Les responsables guadeloupéens s’attendent à ce qu’un ministère français des Affaires étrangères, comme la Martinique, décrète un couvre-feu pour rétablir l’ordre public.

Gérald Dormann, chef du ministère français de l’Intérieur, a qualifié le rétablissement de l’ordre public de “condition préalable à toute discussion” avec les syndicats organisateurs des manifestations.

# Guadeloupe

Des émeutes de masse et une grève générale illimitée se sont déclenchées cette semaine. Contre la classe dirigeante de l’une des plus anciennes colonies de France. Environnement Chômage massif et classe politiquement exclue. Les patrons appellent ça de la rébellion🔥pic.twitter.com/9NYYp80qZh – GhostofDurruti (@ RobTheRich0001) 20 novembre 2021

Les protestations contre le vaccin COVID-19 obligatoire pour le personnel médical et les pompiers ont appelé à la mi-novembre à augmenter les salaires des syndicats et des organisations de la société civile et à réduire les prix du carburant et du gaz. “Les employeurs appellent cela un soulèvement” – a commenté l’un des internautes.

“La ville est comme les morts”

Au Gosier, les rues sont jonchées de voitures incendiées et de débris, et les restes de barricades bloquent la route principale qui traverse la ville. La plupart des commerces du centre sont fermés. “La ville est morte depuis le début de la mobilisation”, a déclaré à l’AFP Nadege Tomelly, 38 ans, qui tient une épicerie de quartier.

En Martinique, de mardi à mercredi soir, policiers et pompiers ont de nouveau été abattus. Personne n’a été blessé, a indiqué la police.

Le ministère français de l’Intérieur a déclaré que les services avaient détenu environ 90 personnes à l’étranger depuis le début des manifestations.

