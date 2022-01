D’après les informations Publié 31 décembre via le portail Zone militaire Le 1er juin, la société française Nexter a répondu à une demande d’informations du gouvernement indien concernant l’acquisition de 1 770 “futur tanks” dans le cadre du programme FRCV (Future Ready Combat Vehicles). Selon des informations non confirmées, la société est prête à reprendre la production de chars AMX-56 Leclerc et à fournir la version XLR aux forces terrestres indiennes.

L’information de France est arrivée peu de temps après la libération du Kremlin. Le 28 décembre, Valery Ressetnikov, porte-parole du Service fédéral russe de coopération militaire et technique InformationMoscou a proposé à New Delhi de construire un nouveau char basé sur le site d’Armata. Jusqu’à présent, le gouvernement indien a dû contacter au total onze fabricants de MBT.

Pour Leclercs, le principal problème sera la reprise de la production des chars, qui n’ont pour l’instant été homologués que dans trois pays : la France, les Emirats Arabes Unis et plus récemment la Jordanie (ils venaient quand même des Emirats Arabes Unis). n’a pas été fabriqué depuis 2000, mais dans le cas d’une commande aussi importante, le redémarrage de la production pourrait être lucratif, d’autant plus que l’on sait que la France a besoin de plus de réservoirs que les 200 Leclerc mis aux normes XLR.

Vous pouvez apprendre de cela Des questions Imposée au ministère des Armées par le député Nicholas Dupont-Ignan. Faisant référence au projet indien FRCV, le député a déclaré que les “chaînes d’assemblage” de Leclerc pourraient être placées en France et en Inde si Nexter remportait l’accord. En raison de l’importance de la production potentielle, le char sera attractif pour les forces terrestres indiennes et françaises, mais aussi pour les exportations vers d’autres pays en termes de prix.

ZM L’idée semble être théoriquement inspirante, mais en pratique, il n’est pas possible de la mettre en œuvre. C’est le point de vue du ministère français des Armées, qui reconnaît dans le même temps que la coopération avec l’Inde est prometteuse, mais que les procédures d’appel d’offres y sont “souvent longues et compliquées”. En attendant, le projet d’achat de 1 770 « futurs chars » n’en est qu’au stade de la demande. De plus, il sera mis en œuvre sous la forme d’un partenariat stratégique. Cela obligerait les Français à changer la technologie qui conduirait à la production locale de chars en Inde, conformément à la politique de campagne d’autosuffisance de l’Inde – “Atmanirbar Bharat Abhiyan”.

Il semble donc que Paris ne doive se contenter que de la modernisation des 200 chars et des 18 véhicules d’assistance technique DCL (Dépanneur Char Leclerc) du projet Scorpion (Synergie du Contact Renforcée par la Polyvalence et l’infovalorisation).

L’accord indien pour LeClergy a le potentiel de partager le sort de ceux qui souhaitent le signer avec l’Arabie saoudite, le Qatar et la Suède. Dans le cas du Qatar, la route a été fermée en avril 2013, lorsque l’Émirat a signé un contrat avec la cross-mafia allemande Weckman pour la fourniture de soixante-deux avions Leopard 2. Dans des pots français. Enfin, l’Arabie saoudite a décidé de commander du matériel américain. En 2016, l’armée locale a pris possession de 440 M1A2S Abrams et a décidé de ne pas augmenter les coûts logistiques pour l’entretien de l’Armor Park.

Ensuite, le consortium KNDS avec la société allemande Krauss Maffei Wegmann est formé, explorant d’autres solutions possibles pour répondre aux besoins indiens et préparant une réponse. Le ministère français des Armées a déclaré aux entreprises qu’il apporterait tout son soutien politique à la proposition industrielle et qu’il servirait de médiateur avec la partie indienne chaque fois que cela serait nécessaire. KNDS envisage définitivement la possibilité de fournir une nouvelle génération de base européenne d’organisation de guerre au sol majeure pour les Indiens.

Cependant, compte tenu des calendriers de programme publiés – à la fois FRCV et MGCS – il est peu probable que cette conception respecte la date limite de mise en service des nouveaux chars indiens. New Delhi espère remplacer les chars T-72M / M1 Ajaya et au moins les pièces T-90MS d’ici 2030. Si le wagon franco-allemand est construit en 2035 – il devrait être opérationnel prochainement. Actuellement, le projet est au point mort en raison d’un désaccord entre les hommes d’affaires concernés.

Les Forces armées indiennes ont relancé le programme FRCV le 1er juin avec une demande d’informations. New Delhi considère qu’il est nécessaire de fournir au gagnant la technologie nécessaire à la production, à la logistique et aux packs de formation. Le char du futur sera capable d’utiliser des munitions intelligentes, y compris des missiles guidés antichars tirés à partir d’armes à feu.

Le FRCV est équipé d’hélicoptères et de systèmes aériens sans pilote, utilisant des modules d’armes télécommandés et recouverts d’un camouflage multispectral, ce qui réduit la signature thermique. New Delhi veut avoir des composants intégrés d’intelligence artificielle et être adaptée à la guerre centrée sur les réseaux. Cela permet au lien de transfert de données chargé d’obtenir les coordonnées cibles des espions et des machines d’espionnage.

L’acquisition de FCRV vise à améliorer la logistique et à simplifier la gestion des installations de service, ce qui met les structures occidentales sous un jour négatif. Les forces armées insistent sur le fait que l’achat d’un si grand nombre de chars uniques limitera l’utilisation de diverses bases et n’affectera pas le programme de production et de service d’Arjuna. L’introduction d’un nouveau type de char – très éloigné de la construction soviétique / russe – peut cependant créer plus de confusion et de problèmes dans l’entretien et la formation du personnel.

On ne connaît pas encore tous les candidats au futur char de l’armée indienne. Dans peu de temps, il se peut que le russe T-14 Armata remporte la compétition. Ceci est soutenu par la tradition d’utiliser des équipements blindés soviétiques / russes. Une autre chose est que le nouveau char russe n’est pas encore prêt et que les livraisons en série sont toujours reportées. Peut-être que cette année, les plans des forces terrestres russes seront achevés et la distribution tant attendue de vingt moteurs sera achevée.

