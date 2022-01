La France prend la présidence de l’Union européenne. Que va faire Emmanuel Macron ? – EURACTIV.pl

Cette année, le 1er janvier, la France assume la présidence tournante du Conseil de l’UE pour six mois. Paris veut œuvrer pour une Europe plus souveraine.

Les trois grandes priorités du président français : une Europe plus souveraine, définir un nouveau paradigme de développement européen dans le sillage de l’épidémie de Covid-19 et le « visage humain de l’Europe » annoncé par le président Emmanuelle Macron.

Macron a annoncé des plans de réforme de l’espace Schengen, la politique des réfugiés et des migrations, la mise en œuvre de la politique climatique et des mesures pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

Les six prochains mois seront particuliers pour l’actuel hôte de l’Elysée En pratique Campagne présidentielle déjà en cours avant l’élection présidentielle prévue en avril 2022.

Bien que le président actuel n’ait pas encore annoncé officiellement son intention de briguer un autre poste, une politique européenne active devrait aider Macron à se présenter à sa réélection.

L’exercice de la souveraineté de Macron pour l’UE : les limites

Président Emmanuelle Macron L’UE prévoit d’utiliser sa présidence de six mois pour renforcer la force du vieux continent de l’intérieur.

L’objectif du président français sera d’atteindre la pleine souveraineté. Pour cela, il faut – comme l’a souligné Macron – ce qui se passe aux frontières et dans le voisinage, ainsi que la sécurité européenne générale.

Par conséquent, la France encouragera le développement d’un “mécanisme de soutien d’urgence aux frontières” en collaboration avec l’agence des frontières de l’UE Frontex, qui permettra de déployer rapidement des agents et des équipements à travers la frontière si nécessaire.

La France cherche à réformer l’espace Schengen et à revoir la politique d’asile et de migration autour de son paquet européen sur l’immigration durant sa présidence pour mettre fin à la traite des êtres humains, assurer une meilleure sécurité aux frontières, harmoniser les réglementations en matière d’asile et d’accompagnement et mieux gérer les flux de migrants. . La France souhaite poursuivre son plan à long terme d’harmonisation des règles d’asile.

Macron se concentre sur le climat et la conservation

Le deuxième pilier de la présidence française du Conseil est la sécurité de l’UE. Dans le cadre des mutations de l’espace Schengen, la France envisage de développer un nouveau dispositif en temps de crise – à la frontière biélorusse-polonaise – qui permettra un déploiement rapide des forces et équipements de sécurité des autres pays de l’UE.

Pendant la présidence française du Conseil de l’UE, le vide stratégique de l’UE proposé par l’Allemagne pour la présidence de l’année dernière doit être adopté.

La « boussole stratégique de l’UE » est une stratégie de défense qui définit les objectifs communs des États membres dans les domaines de la réponse aux crises, des capacités militaires, de la coopération avec les alliés et du renforcement de la récession de l’UE dans les années à venir. Compass traite également des menaces dans les océans, l’espace et le cyberespace.

Le président français veut également forcer l’imposition de droits de douane sur les marchandises importées, à savoir. Carbon Border Line (Carbon Border Adjustment Mechanism-CPAM).

Ainsi, Macron veut éviter des conditions de concurrence défavorables pour les entreprises européennes produisant dans le cadre d’une réglementation environnementale stricte.

Paris prévoit de voir progresser les négociations pour lutter contre la déforestation de la planète en restreignant les importations de certaines matières premières (ex : soja, cacao, café).

L’heure du changement dans l’économie

Paris veut suivre des « règles financières communes » dans l’UE ; Réforme de l’Accord de stabilité et de développement, c’est-à-dire des règles régissant l’intégration de la politique monétaire nationale dans l’UE. Cependant – comme le soulignent à juste titre les commentateurs – la France est un pays qui a souvent du mal à réduire le déficit budgétaire à 3 % parmi les membres de l’UE. PIB

Macron soutient que la future législation devrait permettre aux dépenses de lutte contre le changement climatique et le changement technologique “de contribuer aux aspirations d’une Europe forte et juste”.

Le président français veut emmener l’UE sur le “continent de l’emploi et de la production” comme sortie de crise. entend créer un nouveau « modèle européen de croissance économique » basé sur la production, l’innovation et son propre modèle social.

Selon le président français, la création d’emplois et la lutte contre le chômage de masse devraient être « furieuses » pour l’UE. Il a également déclaré qu’il s’agissait de créer « les bons emplois ». Les mandats de l’UE sur les salaires minimums et la transparence des salaires – dans le but ultime de combler l’écart salarial entre les hommes et les femmes – seront au centre de la présidence française, a-t-il souligné.

Macron a appelé à la reprise industrielle dans des secteurs clés de l’économie, tels que le « futur carburant » (hydrogène), l’industrie des batteries, les semi-conducteurs, les technologies numériques, la santé et la culture.

Un sommet européen en mars définira un nouveau modèle de croissance basé sur de multiples piliers, principalement la capacité à créer des conditions économiques propices à la sortie de la crise sanitaire.

Quelle est la direction du Conseil de l’UE ?

La présidence du Conseil de l’UE est renouvelée – tous les 6 mois, elle est reprise par un autre État membre de l’UE.

Les fonctions de l’État président sont, entre autres, d’organiser des réunions, d’assurer la médiation entre les nations, de négocier des compromis, de présenter des décisions et d’assurer la cohérence et la continuité du processus décisionnel dans l’UE.

Dans son discours du Nouvel An, le président français a souligné que “2022 devrait être un tournant pour l’Europe”.

“Vous pouvez compter sur mon plein engagement pour faire de ce temps (Présidence française – édition) un temps de progrès pour vous”, il a dit.