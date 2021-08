La France plie ! Ils sont bizarres à contrôler !

Beaucoup associent la France aux radars et aux ronds-points. Certains peuvent même mentionner des autoroutes chères, mais parfois le pays célèbre pour la nourriture et les parfums sera célèbre pour autre chose en Europe !

Le bruit est un gros problème dans les villes

La recherche montre que les personnes qui ont vécu dans une grande ville pendant longtemps peuvent développer de l’anxiété au fil du temps. Le journal Le Figaro rapporte que 430 000 Français prennent des médicaments pour cette raison. Le tonnerre dans n’importe quelle métropole rendrait la vie plus difficile, c’est pourquoi l’idée de lutter contre plus de bruit est apparue. Au départ, les zones pour voitures électriques en centre-ville étaient la solution au problème. Cependant, des sons à haute fréquence nocifs pour la santé peuvent également être trouvés dans d’autres parties de la ville. Par conséquent, les travaux ont commencé pour développer un système efficace pour capturer les sources de bruit élevé.

La France voit un problème chez les motocyclistes et les voitures

Bien sûr, les automobilistes et les conducteurs seront à nouveau attaqués, à la recherche des coupables de tout le chaos. En ce moment, les motocyclistes sont également coupables de faire plus de bruit dans les villes. Comme prévu, les propriétaires de deux-roues violent souvent davantage la qualité du bruit que ceux de leurs voitures. Les tests de police préventifs ne sont pas très efficaces, donc l’idée de placer des radars modernes avec des microphones directionnels et des caméras est poussée.

Les radars vérifient la taille du véhicule

Actuellement, la France teste des systèmes radar modernes dans huit villes, en utilisant des microphones stéréo et des caméras pour détecter les véhicules très bruyants. Les caméras rotatives capturent une moto, une voiture ou un camion se déplaçant très fort sur la route. La photo avec le résultat de la mesure est à envoyer au propriétaire du véhicule. Actuellement, en raison des tests initiaux, cette dernière étape est manquante. D’ici 2022 et début 2023, le système devrait être opérationnel et aidera les motocyclistes et les automobilistes à rouler avec plus de bruit.

Dans ce contexte, la question se pose de savoir si certaines voitures fabriquées par Serine avec des systèmes d’échappement bruyants seront en dessous de la limite de volume fin. Sinon, plus de véhicules avec un bon gang pourraient disparaître dans les rues européennes. Initialement en France, probablement dans d’autres villes de l’UE.