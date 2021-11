La France. Non vacciné, incl. Le texte en provenance de Pologne doit être complété dans les 24 heures. Avant le voyage

Ceux qui n’ont pas été vaccinés contre le COVID-19 en provenance de Pologne, du Luxembourg et de Suisse doivent être testés négatifs au virus corona lundi, 24 heures avant le départ, et au plus tôt 72 heures.

Jusque là Tester la PCR Ou Antigénique Peut avoir été effectué dans les 72 heures suivant l’arrivée La France. Les conditions sont tendues dans ces pays alors que l’épidémie s’aggrave.

Pologne, le Luxembourg et la Suisse rejoignent plus d’une douzaine d’autres pays soumis à cette restriction. Il s’agit de : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Estonie, Grèce, Pays-Bas, Irlande, Lituanie, Lettonie, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Grande-Bretagne et Hongrie.

Verrouillage en Autriche

Il est entré en vigueur lundi en Autriche, l’un des pays susmentionnés Désactivation Pour tous les résidents. La décision d’introduire le siège a été expliquée par le gouvernement avec une augmentation record du nombre d’infections par le virus corona. Le verrouillage dure au moins 10 jours et peut être prolongé à 20 jours si nécessaire.

“Je suis désolé d’avoir pris des mesures aussi drastiques”, a déclaré le président Alexander Shalenberg à la télévision d’État ORF.

Voir : Autriche. Des milliers de personnes manifestent dans les rues de Vienne. se battent contre les restrictions

Les résidents ne seront autorisés à quitter leur domicile qu’à des occasions spécifiques, comme faire l’épicerie, faire du sport ou consulter un médecin. Les écoles et les jardins d’enfants sont ouverts, mais les autorités demandent aux parents de laisser leurs enfants à la maison autant que possible. Il est recommandé aux employés de bureau de travailler à distance. Les marchés de Noël ont été annulés et les restaurants ont été fermés.

Des milliers de personnes sont à nouveau descendues dans la rue en Autriche aujourd’hui après les manifestations massives d’hier à Vienne. C’est Linz. pic.twitter.com/JnSmI16yMk – Citoyen britannique anonyme (nAnonCitizenUK) 21 novembre 2021

Ces restrictions s’appliquent à ceux qui n’ont pas été vaccinés, même après l’expiration du verrouillage. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé que la vaccination contre le COVID-19 serait obligatoire à partir de février 2022. La décision a été accueillie par des manifestations dans les rues de la capitale du pays, Vienne, samedi, avec environ 40 000 personnes qui ont manifesté. Les gens – a déclaré la police locale.

A / PAP

