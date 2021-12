La France. Le Premier ministre a annoncé les nouvelles restrictions sanitaires. “Nous sommes dans la cinquième vague d’épidémies” Nouvelles du monde

“Nous sommes dans la cinquième vague de l’épidémie et devons continuer à être vaccinés contre le virus corona”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Costex a déclaré que les vaccinations pour les enfants âgés de 5 à 11 ans en dehors des groupes vulnérables seraient lancées après consultation avec des scientifiques. En France, les adolescents âgés de 12 à 17 ans ont jusqu’à présent été vaccinés contre le virus corona. Le ministre de la Santé, Oliver Warren, qui a assisté à la conférence, a déclaré que les enfants ne seraient pas vaccinés. Il a déclaré que 80 enfants étaient actuellement hospitalisés dans le pays, dont 15 dans des unités de soins intensifs.

Costex a annoncé qu’il supprimerait l’obligation d’enregistrer les doses de rappel du vaccin Covit-19 pour les personnes de plus de 65 ans.

Par ailleurs, le Premier ministre a conseillé aux entreprises de reprendre le travail à distance. – Toutes les entreprises devraient permettre à leurs employés de travailler à distance deux à trois jours par semaine. Costex a déclaré que les fonctionnaires travailleraient à une distance pouvant aller jusqu’à trois jours.

Lorsqu’il s’agit d’événements festifs et de banquets, y compris les voyages et séminaires, le chef du gouvernement recommande de les abandonner. Les discothèques en France seront fermées pendant les quatre premières semaines à partir de vendredi.

Les épidémiologistes exhortent le gouvernement et le président à prendre des mesures immédiates à cet égard.

Dans les écoles, le Premier ministre a annoncé la mise en place d’un protocole sanitaire pour le troisième degré, ce qui signifie que le port du masque est une obligation sérieuse non seulement pendant les cours et les espaces fermés, mais aussi lors des activités sportives et dans les espaces ouverts, comme auparavant. Les cours seront fermés après que trois personnes de la même classe auront reçu un diagnostic d’infection corona.

Annonçant le durcissement des restrictions sur les passeports de santé, le Premier ministre a refusé de manger ce document dans les lieux publics sans restriction. Cependant, le Castex a rejeté l’introduction d’une ordonnance de verrouillage et de couvre-feu à l’échelle nationale.

De Paris, Katharsina Stango (BAP)

