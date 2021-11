La France, le Benelux et la Grande-Bretagne attendent. Le patron d’Infosys annonce qu'”il n’y a plus d’entretiens, que du travail et de la stratégie maintenant”.

Rafał Brzoska est à la tête d’InPost, une entreprise qui continue de commercialiser de nouveaux jardins potagers polonais avec des machines à colis dans les villes et les petites villes. Actuellement, nous disposons de 14 000 appareils pour l’envoi et la réception de colis. L’entreprise est son outil visuel, mais elle élargit son portefeuille d’activités pour inclure des entreprises autres que le domaine du commerce électronique.

Brzoska renforce son rôle dans le Bakalland

En 2014, la société holding qu’il contrôle a acheté des actions de Backland, signant un contrat le 23 novembre en vertu duquel Holding augmenterait sa participation dans la structure de propriété de la société qui vend des fruits secs et des noix. La transaction devrait être finalisée au début de l’année prochaine. Après la finalisation de la transaction prévue début 2022, les partenaires de Bakalland SA, Uno Capital Marana Owerko et O&R Holding, une société contrôlée par Rafał Brzoska, ont rapporté sur le site Internet Wiadomościoscihandlowe.pl.

Il y a quelques semaines, Brzoska a acheté une participation dans eObuwie, et il souhaite acheter une demi-participation dans Medical Corythemyx. Il s’agit d’une société polonaise qui développe des systèmes avancés pour la cardiologie, notamment en fournissant des services de télémédecine. Diagnostic de l’arythmie et surveillance du processus de vision cardiaque pour des milliers de patients dans le monde.

France, Espagne, Portugal – Infost entre en service

Brzoska a déclaré dans une interview avec money.pl d’autres projets pour l’avenir.

– Nous avons un énorme business à intégrer en France, Espagne, Portugal, Penelox, nous nous développons en Grande Bretagne (…) Aujourd’hui, la stratégie long terme est de deux ans, le court terme est d’un an et c’est ainsi que nous fonctionnons . Dans un environnement aussi changeant, en particulier dans notre industrie, c’est-à-dire dans le commerce électronique, il n’y a aucune possibilité de planifier plus de deux ans – a déclaré.

Il a dit que malgré les nombreuses variables qui doivent être prises en compte dans l’entreprise, il y a un point clé dans la stratégie d’Infost. “C’est la création d’un réseau paneuropéen, le plus grand opérateur de livraison hors domicile, non pas à domicile, mais vers les consignes à colis ou les points de service.” Il expliqua.

– Nous sommes déjà un tel opérateur, le prochain point est la croissance du réseau de consignes à colis en Europe, mais nous n’avons pas oublié la Pologne car c’est notre marché domestique – a-t-il ajouté.

Il a annoncé la période difficile et chargée qui l’attendait. – Fin des entretiens, fin de la participation aux conférences. Travail, travail et stratégie – a-t-il ajouté.

