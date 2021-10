La France introduit le « paiement de l’inflation », la compensation des prix du gaz, des carburants et des denrées alimentaires

Le Premier ministre Jean Costex a annoncé que la France souhaitait introduire ce qu’on appelle des « paiements d’inflation ». Les résidents dont le revenu du pays ne dépasse pas deux mille euros par mois recevront une indemnité unique de 100 euros. Son avantage est de couvrir la hausse des prix de l’énergie, des carburants et autres matières premières.

Les bourses sont automatiquement versées aux salariés éligibles, aux indépendants, aux chômeurs et aux retraités ; Au total, le Premier ministre a annoncé à la télévision de TF1 que 38 millions de personnes en France en bénéficieraient. Il a ajouté que ceux qui travaillent dans des entreprises privées seront payés d’ici fin décembre, les employés du secteur public d’ici janvier et le reste des groupes « après un certain temps ».