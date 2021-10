La France interdit le conditionnement des fruits et légumes

A partir de la nouvelle année, la France introduit une interdiction d’emballer les légumes et les fruits dans des sacs en plastique appelés patins. Pour commencer, une liste de 30 objets interdits a été publiée. Cette liste sera élargie chaque année. En Pologne, le patinage est toujours populaire. Cependant, il y a un groupe de membres qui veulent s’occuper d’eux.

La France interdit le patinage

A partir de janvier 2022, en France, l’emballage des légumes et des fruits dans des sacs plastiques sera interdit. Le gouvernement a publié une liste de 30 produits, dont : Poireaux, aubergines, tomates, pommes, bananes et oranges.

Ainsi, Paris souhaite réduire significativement le nombre d’emballages plastiques jetables que nous utilisons au quotidien. Peut-être, par étapes, les supprimer complètement.

Les experts citent 37 pour cent des données. Les légumes et les fruits sont vendus dans des sacs en plastique.

Jusqu’en juin 2023 Un sac en plastique sera autorisé à vendre pendant de nombreuses années Tomates cerises, petits pois et pêches; Jusqu’à la fin 2024 Année Laitue, asperges, champignons et cerise; Jusqu’à la fin 2026 Année Framboises, fraises et autres baies délicates.

Aussi, dès 2022, des robinets contenant de l’eau potable seront disponibles dans les lieux publics en France pour retirer de l’usage les bouteilles en plastique ; Les journaux ne sont pas autorisés à être recouverts de papier d’aluminium et la malbouffe n’est pas autorisée à fournir des jouets en plastique.

Dès 2021, la France a interdit le transport de pailles, gobelets et couverts en plastique et d’emballages en polystyrène.

En Pologne, à partir de septembre 2019, tous les sacs en plastique, à l’exception du patinage, sont soumis à des frais de papier d’aluminium. Les Polonais emballent toujours avec empressement des fruits, des légumes, de la viande et des sucreries au poids.

Le ministère de l’Environnement affirme que beaucoup d’entre nous sont passés aux sacs réutilisables et que la consommation par habitant de sacs en plastique jetables est passée de 300 à 9.

Désormais, le groupe des 25 députés – à l’instar de la France – veut interdire la vente de fruits et légumes dans des emballages plastiques.