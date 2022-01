La France interdit la destruction des invendus

Une nouvelle loi introduite en France interdit la destruction des biens non vendus par les fabricants ou les distributeurs. Les vêtements, chaussures, meubles, produits d’hygiène et de beauté, équipements électriques et électroniques doivent être donnés, recyclés ou réutilisés.

Selon un reportage de BFMTV, la nouvelle loi s’applique également aux emballages pour le stockage des aliments, des boissons, des loisirs, des livres et des fournitures scolaires. Les organismes de bienfaisance espèrent que cela augmentera le nombre de dons d’entreprises. La société de donation a reçu en 2021 deux fois plus de produits qu’en 2019.

Les entreprises se préparent à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Leroy Merlin et Ikea proposent des invendus à petits prix, où ils vendent des objets d’occasion. Les marques ont également appris à mieux anticiper la demande pour produire autant qu’elles vendent.

Selon les nouvelles règles, à partir de début 2022, les emballages en plastique pour les fruits et légumes dans les magasins français devront être remplacés par des cartes en d’autres matériaux recyclables. Seuls les fruits les plus délicats seront encore recouverts de plastique, mais cela va changer au cours des prochaines années. Les journaux, les magazines hebdomadaires et les journaux ne peuvent pas être emballés dans du plastique, et les chaînes de restauration rapide ne peuvent pas fournir de gadgets en plastique pour les enfants.

Le gouvernement français estime que la nouvelle réglementation réduira l’utilisation d’emballages plastiques à 1 milliard de pièces par an.