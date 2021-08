La France fait ses adieux au père Olivier Mayer

Des services funéraires ont eu lieu l’après-midi dans la région de Wendy’s et dans de nombreuses régions de France. Ainsi, l’Église de ce pays a rendu hommage au Père Oliver Meyer, assassiné dimanche. Les funérailles à la Basilique de Saint-Laurent-sur-Savre ont été précédées d’une veillée de prière.

Beta Jajoskovska – Vatican

Dans la cathédrale du diocèse de Louisville, la maison de la tragique église de Montbord a été priée par l’assassin d’un prêtre français, qui l’a livré à la miséricorde de Dieu. Le roturier local a insisté sur le fait que “le meurtre du père Myrrhe affronte le mystère du mal, le mystère de l’iniquité, comme St. St..” Paul”. Mgr François Jacqueline rappelle le dernier cri du P. Il imprègne nos vies et nos consciences », a déclaré Luan Ordinary.

Briar, décédée à Lourdes, lieu du pèlerinage national français, est particulièrement commémorée aujourd’hui. Il s’est rappelé son amour particulier pour la Mère de Dieu et son but dans la vie : de Marie à Jésus, qui était le fondateur de l’église. Louis-Marie Grignon de Montfort. « La mort tragique du Père Myrrh est toujours un cri pour la fraternité et pour Dieu dans nos vies », a déclaré le recteur de l’église de Lourdes à Radio Vatican.

Monsieur. Olivier Ripado Dumas – Apportez des valeurs évangéliques

“La fraternité est un défi tout le temps parce que c’est une bonne nouvelle. À l’exception de l’assassinat du père Olivier Mayer, c’est une tragédie qui provoque le choc et l’horreur tant pour les croyants que pour les non-croyants. Et nous pouvons voir comment le monde a été plongé en conflit. La violence est presque partout. Les tensions dans notre pays sont importantes. Elle parle d’amour, de fraternité et de miséricorde. Après le Père Olivier, nous avons une responsabilité particulière d’amener les valeurs évangéliques dans notre vie quotidienne.

Le père Olivier Myer a été tué par un Rwandais, qui lui a tendu la main en attendant le procès pour incendie de la cathédrale de Nantes l’an dernier. Le Père Myra était appelé le Martyr de l’Hospitalité. Ils insistent sur le fait qu’il a pleinement rempli le charisme de Montforton de servir les pauvres.