La France fait officiellement ses adieux aux emballages plastiques des fruits

A partir du 1er janvier 2022, à quelques exceptions près, les fruits et légumes emballés dans du plastique ne seront plus commercialisés en France. Ce type de loi entrera-t-il en vigueur dans d’autres pays ?

Les ministres français ont signé un décret d’application des nouvelles règles. Dès le début de l’année prochaine, les fruits et légumes non transformés ne seront plus commercialisés dans des emballages plastiques. Il y a des exceptions, par exemple, des baies très délicates. Ces fruits sont au début de 2026.

L’Espagne suit la France. Les députés d’un parti ont présenté un projet de loi similaire au parlement. Fin septembre, 25 députés de l’Alliance civique ont soumis une soumission provisoire au ministère du Changement climatique national concernant l’introduction d’une interdiction similaire. Il est à noter que de telles initiatives vont devenir de plus en plus populaires en Europe. On peut s’attendre à ce que des règles comme le français soient introduites dans d’autres pays de la communauté à l’avenir.

L’interdiction française s’applique à plus de 30 variétés de légumes et de fruits, dont les pommes. Premièrement, l’objectif est de réduire les déchets plastiques. Selon les fondateurs, grâce aux nouvelles règles, la France évitera un milliard de petits emballages jetables.

Source : Agriculture