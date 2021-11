La France étend les restrictions renforcées aux investissements étrangers face à l’épidémie – et France – France

Article lancé : 29 novembre 2021

Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Myre, a déclaré lundi qu’il était de son devoir de protéger la technologie française, les entreprises et les secteurs hautement stratégiques, annonçant le maintien de restrictions renforcées sur les investissements étrangers dans le pays à la suite de l’épidémie.

La France continuera à défendre ses institutions stratégiques. Le plafond des prises de participation dans des entreprises de secteurs clés nécessitant l’approbation de l’État a été réduit de 25 %. Jusqu’à 10 % pour les investisseurs hors Europe.

“Cette limite a été ramenée à 10%. Elle devrait être abolie le 31 décembre. Je la proroge d’un an jusqu’au 31 décembre 2022. Le Maire a annoncé.

Une telle mesure de protection des entreprises françaises a été introduite au début de la crise du Covid-19.

Le ministre a accusé de grands sites numériques, dont la plateforme d’achat américaine Wish, de violer les règles du libre marché, qui seront réglementées en France après une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la lutte contre les fraudes (DGCCRF).

Le site Web et l’application Wish devraient disparaître des principaux moteurs de recherche tels que Google et l’App Store. (BAP)

