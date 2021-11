La France et l’Allemagne condamnent le lancement d’une fusée satellite par la Russie…

Mardi, la ministre française des Armées Florence Barley et le ministère diplomatique allemand ont condamné la tentative de la Russie de détruire un missile anti-satellite, un ancien satellite, et de laisser en orbite des centaines de milliers de débris.

“L’espace est un avantage commun … ses destroyers assument une énorme responsabilité pour créer des débris et constituer une menace pour nos astronautes et satellites”, a tweeté Barley.

Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que Berlin était “sérieusement intéressé” par l’effort et a appelé la communauté internationale à développer des politiques de “comportement responsable” dans l’espace.

Le ministère a déclaré que de telles mesures conjointes des États étaient « urgentes » et « renforcent la sécurité et la confiance ».

Le ministère a déclaré que le comportement de la Russie était “irresponsable et à haut risque d’erreur et d’escalade (tensions)”. “Le test a révélé des risques et des menaces croissants pour la sécurité et la stabilité dans l’espace”, selon le rapport de Berlin.

Le département d’Etat américain a déjà condamné lundi l’essai de missile russe.

“La Fédération de Russie a mené de manière irresponsable un essai de missile antisatellite destructeur contre son satellite. Le porte-parole Nate Price.

Malgré les avertissements répétés des États-Unis concernant d’éventuels dommages, Price a décrit la Russie comme une “tentative dangereuse et irresponsable”.

Selon des experts qui surveillent les mouvements de CNN et d’autres médias et satellites, le nuage de débris qui s’est formé après la destruction du satellite russe, qui n’a pas fonctionné lundi, était sur le point d’entrer en collision avec la Station spatiale internationale (ISS) et a forcé des personnes . Ils y travaillent pour récupérer les capsules.

Price n’a pas exclu la possibilité que les États-Unis et leurs alliés décident de sanctions ou d’autres mesures en réponse à l’incident.

Il a déclaré que les actions récentes de Moscou, ainsi que les mouvements chaotiques des troupes russes à la frontière avec l’Ukraine, avaient incité Washington à réfléchir aux relations futures avec la Russie (PAP).

Fit / akl /

Courbe.