La France est responsable des travaux de l’Union européenne. Beata Płomecka révèle : Il y aura une autre enquête sur l’état de droit en Pologne – Bolsky Radio24

« En 2021, avec la Pologne Commerce des émissions de CO2 PLN a reçu 25 milliards. Au moins la moitié de ce montant doit être versé à la conversion d’énergie. Nous ne pouvons pas être à la pointe de la mort et à la traîne de l’inflation et des énergies renouvelables. Cette entrée a été publiée sur le compte Twitter de PSL par PR24 Guest.

– Une partie de l’argent du commerce des émissions va aux pays, mais c’est de l’argent qui était auparavant pris dans les poches des citoyens. Jacques Jalovicer a souligné que la majeure partie du fonds va aux individus impliqués dans l’échange de droits d’émission.

“Les affaires ne se font que sur papier”

Comme il l’a noté, “ce ne sont pas seulement des entreprises, par exemple des entreprises de l’UE, mais des entreprises du secteur de l’énergie traitant de la spéculation”.

– Parce que, par exemple, c’est plus rentable que d’exploiter des gisements. C’est une affaire qui ne se fait que sur papier. Comme vous pouvez le voir, c’est très lucratif car les prix d’émission d’un permis d’émission de CO2, qui ont récemment augmenté à 60 euros, peuvent maintenant être supérieurs à 80 euros – a déclaré le journaliste.

“Bien que le gouvernement polonais dispose de 25 milliards d’euros, il convient de rappeler qu’il en coûtera des centaines de milliards d’euros pour effectuer des changements énergétiques comme le souhaite l’union”, a-t-il souligné.

– Nous parlons d’abandonner les combustibles fossiles et de rendre le secteur énergétique plus inefficace. Et l’énergie sur laquelle ils sont basés fonctionne quelle que soit la météo. L’UE veut transformer cela en énergie éolienne et solaire, ce qui n’est pas suffisant même pour les petits pays comme l’Autriche, a ajouté l’invité du PR24.

Lire la suite:

Plus dans la vidéo.

demandez 21:20 PR24 2022_01_04-12-37-55.mp3 Jacques Jalovicer sur la politique énergétique de l’UE (Nord-Sud)

***

Programme: Nord Sud

Président: Tadeusz Płużański

Invité: Jacques Jalovhore (“L’invité du dimanche”)

Date d’émission: 04.01.2022

Heure de diffusion: 12.37

Bardos