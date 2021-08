La France est meilleure que l’Azerbaïdjan et la Serbie est meilleure que la Russie

Leur deuxième victoire en Championnat d’Europe a été remportée par les volleyeurs français, qui ont donné un set à l’Azerbaïdjan le plus faible du groupe, ont frôlé une deuxième défaite, mais ont marqué le plein de points, ce qui leur a permis d’accéder aux 1/8 finales. Dans le deuxième match, la Russie a joué contre la Serbie, menant à un tie-break malgré une défaite 0 : 2. Les Serbes ont remporté le cinquième parti.

Les Français n’ont pas bien commencé le match au moment de l’attaque, mais des erreurs dans cet élément ont créé des fromages de service Hélène Casot Et Désherbeur Isalin Sagar (9 : 4). Les Azerbaïdjanais se sont aussi souvent trompés, alors que dans la seconde moitié du set tricolore ils sont bien rentrés et ont augmenté la distance par les actions de la cassette et Lucille Jiggle (15 :8). Les joueuses azerbaïdjanaises ont pu perdre quelques points grâce aux attaques d’Olina Kharkchenko, mais les Françaises l’ont emporté 25:19 après un tir de fou rire sans aucun problème.

Le deuxième match s’est ouvert par un combat rapproché (5 : 5). Les Françaises commettaient encore beaucoup d’erreurs et avaient du mal à terminer le premier acte, tandis que les contre-attaques Xenia Pavlenko et Marharita Stepanenko (9 : 6). Au bout d’un moment, le bordereau de service Nini Stojiljkovitch, Et les attaques de Jiggle et Amelie Rotter ont ramené la trinité dans le match (11:11). Lorsque Rotor et Jiggle ont ajouté des blocs utiles, leur équipe était en tête (16:13). Les charges de l’entraîneur Emil Rousseau ont gardé leurs distances, mais au final les as au service ont été enregistrés par Christina Besman et Anastasia Pydiouk, 23 ans. Au final, le tir de Pavlenko et l’Azerbaïdjan l’ont emporté 28:26 après une erreur de l’équipe de France. Il s’agissait du premier set gagnant de l’équipe dans le tournoi.

Agacée par la défaite, l’équipe de France a commencé à prendre l’avantage dès l’entame de la troisième mi-temps du match, grâce aux jeux du duo Zickul-Rotor (8 : 2). Lorsque Gicquel a ajouté une carte de service et l’attaque habile d’Amanda Sylves, la distance a augmenté (15: 5). Les joueurs tricolores ont contrôlé le déroulement du match, Kasat a rejoint le jeu et les seules actions réussies de Stepanenko n’ont pas suffi aux Azerbaïdjanais pour combattre leurs rivaux (7: vingt). La victoire supérieure de l’équipe de France a été bloquée par une attaque automatique du côté adverse (25:11).

Dans le quatrième set, l’initiative était du côté des accusations de l’entraîneur Roosevelt d’emblée, mais les Azerbaïdjanais se sont battus à armes égales avec leurs rivaux (7 : 7). Seules les attaques de Cassatt, Jiggle et Rodrin ont permis aux Français de revenir à trois points (14:11). Ils n’ont pas évité les erreurs, ce qui a aidé leurs adversaires à faire match nul dans les actions suivantes (15:15). Cependant, ils n’ont pas pu prendre la tête – des passes de service consécutives ont été enregistrées par Ziku, le coup réussi de Casot et l’avantage de l’équipe de France était déjà de sept points (23:16). Le match s’est terminé par une attaque Sagar Désherbeur (25:18).

France – Azerbaïdjan 3: 1

(25:19, 26:28, 25:11, 25:18)

Lignes d’équipe :

La France: Cassatt (24), Stojilkovic (4), Jigel (21), Sagar Weeder (4), Silves (15), Rotor (16), Giardino (Libero), Oras Arbos, Repot, Jelin

Azerbaïdjan: Mertzalova (6), Bydyuk (6), Besman (4), Stefanianko (11), Pavlenko (10), Krillzuk (7), Karimova (Libero) et Toroschenko, Kharkchenko (4), Alijeva

Serbky a rapidement pris la tête de l’action Dijani Boskovitch (4 : 1). Cependant, les Russes n’ont pas voulu abandonner facilement, grâce à une série de contre-attaques utilisées, ils sont sortis, quand elle a attaqué dans des voitures Bozana Milenkovitch A pris l’initiative (10:8). Honoraires de l’entraîneur Joran Teresia Ils maîtrisent rapidement la situation, Milenkovic récupère un ticket de service et son équipe revient en tête (12:10). Les actions de Tatiana Katochkina et Ekaterina Jenina (18:18) ont permis aux volleyeuses de Sborna de faire encore un match nul, mais au final, l’équipe serbe était en première place après Bosbovich et Mina Popovic (25:22).

Les Russes sont mieux entrés dans le deuxième groupe à cause des attaques Annie Lazarevage Et les erreurs de Bosković (5 : 2). La contre-attaque de Kadochkina a augmenté la distance (8:4), mais lorsque Milena Zach est apparue sur le terrain, Serbky a égalisé (10:10). La situation a radicalement changé et un instant plus tard, ils ont profité de manière significative du ticket de service. Mai Okjenovitch Et une série d’actions Popović réussies (19:12). Sborna était toujours capable de créer un combat à égalité avec ses rivales, mais elle n’a pas pu changer le sort de ce set – la victoire supérieure de l’équipe serbe a été bloquée par le service gâché de Katochkina (25:19).

Déjà au début du troisième versement, Arena Fedorovskova a envoyé un bordereau de service qui a donné un avantage aux Russes (2: 0). Ils l’avaient pour la première partie du set, et ce n’est que lorsque Boskovic a réussi à attaquer que Katochkina a lancé une frappe automatique, et le bloc de Rasik a été égalisé par la Serbie (12:12). Cependant, l’effort était du côté de Sborna, et il a remercié Katochkina et Ksenia Smirnova (16:13) pour leurs actions. Au final, Fedorovsky a marqué deux as et la distance était déjà de six points (21:15). Le dernier point, est tombé après une erreur de service Bianchi est occupé (25:16).

Dans le quatrième set, Service Ace Popovic et les blocs réussis de Rasich et Busy ont donné un avantage aux Serbes (7: 3). Peu de temps après, Smirnov a marqué trois fois et les Russes étaient à 9 : 7. Les actions de Rasik ont ​​permis à l’entraîneur Dersik d’égaliser les charges (10:10), et les contre-attaques de Boskovic ont pris l’avantage (14:11). L’attaque automatique de Polina Matvijeva et les coups ultérieurs de Boskovic et Pusa ont augmenté la distance et il semblait que les Serbes ne laisseraient pas la victoire leur échapper (18:12). Après deux erreurs et deux actions de Boskovic et Kadochkina Sorban, il s’est rapproché de ses rivaux (16:18), tandis que l’attaque de Fedorovsky leur a donné un équilibre (21:21). Des combats acharnés se sont déroulés jusqu’à la fin – à la fin, les Russes sont devenus les meilleurs du match.

Boskovic (5 : 3) Les Serbes sont entrés dans le match avec d’excellentes pauses, mais l’as au service de Smirna était déjà à la sixième place, mais les Russes n’ont pas pu prendre la tête car les actions réussies de Katochkina étaient entremêlées de simples erreurs (9 : 9). . La série d’erreurs de Sborna a donné la victoire à l’équipe car elle n’a pas pu rattraper les pertes, tandis que ses rivaux ont profité de la situation – le match s’est terminé avec Bobovic (15:10).

Serbie – Russie 3: 2

(25:22, 25:19, 16:25, 24:26, 15:10)

Lignes d’équipe :

Serbie: Pusa (6), Popovic M. (Libérer)

Russie: Kottova (8), Madhvijeva (4), Fedorovskova (19), Lazareva (8), Smirnov (11), Genina (5), Philippin (Libero) et Provkina (4), Startseva (1), Zhitseva (Libero) et Cabestin (2)

