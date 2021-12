La France envoie des services de sécurité supplémentaires à la Martinique alors que les manifestations contre les contrôles du virus corona se poursuivent – EURACTIV.fr

Paris envoie un soutien supplémentaire aux forces de police qui combattent les luttes et les émeutes surtout dans les îles des Caraïbes à l’étranger. La semaine dernière, des policiers supplémentaires se sont rendus en Guadeloupe, et maintenant 70 hommes et femmes sont en route pour la Martinique.

Devenez l’un des jeunes leaders européens ! Le bureau éditorial d’EURACTIV.pl annonce le recrutement pour le projet des jeunes leaders européens pour l’avenir de l’Europe

Les luttes durent depuis près de deux semaines en Guadeloupe et en Martinique. Ils ont explosé lorsque les contrôles du virus corona ont été introduits, y compris les laissez-passer de santé requis pour utiliser les espaces publics (y compris les restaurants ou les bars), ainsi que les laissez-passer de santé délivrés à ceux qui ont été vaccinés, guéris ou qui se testent régulièrement pour le virus corona et obtiennent résultats négatifs.

De plus, la colère de certains habitants des deux îles a été perturbée par l’annonce que tous les personnels de santé seraient contraints de se faire vacciner. Pendant ce temps, il y a une grande réticence à vacciner en Guadeloupe et en Martinique (seul un habitant sur trois a été vacciné).

Blocages et incendies dans les rues

Ceci est dû à plusieurs facteurs, dont la méfiance envers le passé colonial de la Guadeloupe et de la Martinique et les décisions prises à Paris, ainsi que le souvenir du scandale des années 1970 concernant les pesticides utilisés dans les bananeraies. Les gens s’intéressaient à la médecine traditionnelle qui rejetait la médecine moderne.

Cependant, de nombreuses luttes ont commencé à devenir violentes. Non seulement des affrontements avec la police et des incendies criminels de voitures de police, mais aussi des pillages et des pillages de magasins, des incendies criminels de bâtiments ou des tirs à balles réelles sur des policiers.

Certains des manifestants ont érigé des barricades dans les rues et bloqué des bâtiments publics, y compris l’hôpital, afin que les patients ne puissent pas y être nourris ou que les personnes recevant des traitements conventionnels salvateurs tels que la dialyse ne puissent pas voyager.

Troubles dans le secteur étranger de la France et de Mayotte Située dans l’océan Indien, l’île appartient toujours à la France, et est donc formellement territoire français. Pour cette raison, il connaît depuis de nombreuses années un afflux important d’immigrants illégaux en provenance de pays africains. Mais dernièrement, il y a eu une situation tendue…

Forces de sécurité supplémentaires

Déjà la semaine dernière, Paris a envoyé 250 policiers supplémentaires d’Europe en Guadeloupe (où la situation est très grave), dont des officiers d’unités spéciales d’élite. Cependant, la paix n’a pas été rétablie après quelques jours, et les combats ont continué.

Maintenant, cela devient de plus en plus préoccupant dans la Martinique voisine, c’est pourquoi Paris y envoie également des renforts. Par exemple. 70 sexes s’envoleront pour l’île pour aider à éliminer. Barrage routier.

“Le dialogue social ne peut avoir lieu sans la liberté des autres insulaires qui veulent poser des bases solides de respect de l’ordre public et veulent vacciner et protéger leur santé”, a déclaré le ministre français des Affaires étrangères. Sébastien LegornQui a rencontré les dirigeants des syndicats en grève dans les Antilles françaises.

Crise dans les Caraïbes françaises

Les contrôles anti-gouvernementaux et les vaccinations obligatoires pour le service de santé (ce dernier plan a été temporairement suspendu face à l’opposition) ont été une étincelle qui a conduit à une explosion sociale en Guadeloupe et en Martinique.

Les émotions s’échauffent là-bas au cours de la crise économique qui a duré des mois. Les îles, qui ont largement survécu grâce au secteur du tourisme, ont été durement touchées financièrement par l’épidémie du gouvernement-19, et le chômage et l’inflation ont fortement augmenté. Le carburant et le gaz naturel sont non seulement plus chers, mais aussi de nombreux objets du quotidien.

Les dirigeants syndicaux se sont plaints que leurs demandes d’aide sociale supplémentaire n’avaient pas été entendues et que des négociations avaient commencé après le déclenchement de la violence dans la rue. “Bien que nous soyons citoyens français, nous pouvons constater que notre niveau de vie est bien inférieur à celui de l’Europe”, a déclaré le responsable de l’organisation LKP. Eli Tomate.

C’est pourquoi Paris souhaite présenter à la Guadeloupe et à la Martinique un ensemble de réformes économiques qui permettront d’amener dans les îles des investissements et de plus grandes opportunités d’emploi, notamment pour les jeunes. Par ailleurs, Lecornu n’exclut pas la possibilité d’engager des discussions sur l’augmentation de l’autonomie des deux ministères français des Affaires étrangères dans les Caraïbes.