La France durcit les règles sanitaires face au COVID-19

En outre, le troisième vaccin, auparavant disponible uniquement pour les personnes de plus de 65 ans et vulnérables, sera disponible pour les personnes âgées de 50 à 64 ans à partir de début décembre, a déclaré Macron dans un discours télévisé.

« Depuis la fin de l’été, une campagne est lancée pour protéger les plus de 65 ans et les plus vulnérables d’entre nous. Aujourd’hui, nous devons accélérerdit Macron.

Pour entrer dans les restaurants et les bars, vous avez besoin d’un pass santé pour aller à la salle de sport ou à une conférenceAussi pour les voyages longue distance en train et en avion.

Macron a également appelé ceux qui n’ont pas encore été vaccinés. « Pour ceux qui n’ont pas encore été vaccinés : Vacciner. Faites-vous vacciner pour vous protéger. Vacciner pour vivre une vie normaledit le président.

Macron a déclaré qu’il était surveillé en Europe La cinquième vague d’infections par le virus corona La France a connu une augmentation dangereuse du nombre de patients hospitalisés et de la prévalence des cas infectés par le virus COVID-19.

La France a enregistré 12 476 nouvelles infections confirmées mardi, le plus haut niveau depuis le 8 septembre – Selon les données du ministère de la Santé.

La dernière grande apparition télévisée de Macron a eu lieu le 12 juillet, au début de la quatrième vague d’infections. Il a annoncé que le Govt-19 Health Pass a été étendu à plusieurs endroits, ce qui a entraîné une forte augmentation des taux de vaccination.

