La France doublera son approvisionnement en vaccins vers les pays les plus pauvres. Don de 120 millions de doses – Actualités

“Le retard de la campagne de vaccination sur certains continents est déraisonnable, c’est notre raison”, a-t-il déclaré. Emmanuel Macron Emmanuel Macron dans un message vidéo aux participants de l’événement Global Citizens Charity samedi. Il a cité l’Afrique comme exemple, avec seulement 3 pour cent de ces pays. Les gens ont la possibilité de se faire vacciner.

Avec un appel à accélérer les taux de vaccination sur le continent, le leader français a promis que son pays doublerait son offre aux pays les plus pauvres. Comme il le souligne, la dose de 120 millions que la France veut donner gratuitement est “beaucoup plus élevée que ce que nous vaccinons actuellement rien qu’en France”.

En Afrique, seulement 3% de la population est vaccinée. Nous devons agir vite. La France s’est engagée à doubler le nombre de doses de 60 fois à 120 millions de doses. -Emmanuel Macron (Emmanuel Macron) 25 septembre 2021

Aide du monde

Dans ce contexte, l’AFP rappelle que mercredi la Maison Blanche a annoncé qu’elle doublait son approvisionnement en vaccins pour la partie la plus pauvre du monde. Finalement, le plan d’aide américain comprenait 1,1 milliard de doses. L’objectif du président Joe Biden est que les États-Unis mènent la lutte mondiale contre l’épidémie. L’hôte de la Maison Blanche a appelé mercredi les pays plus développés à se joindre à la lutte contre le virus corona et à “réaliser des promesses vaccinales ambitieuses” pour le tiers monde.

L’Union européenne a promis de fournir des vaccins gratuits aux pays dans le besoin – environ 500 millions de doses et la Chine. Dans son discours lointain lors de la 86e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le président de la RPC, Xi Jinping, a annoncé que « la Chine fournira 2 milliards de vaccins Govt-19 aux pays du monde entier d’ici la fin de cette année ». « Garantir un accès cohérent et équitable est une priorité », a-t-il souligné.

Les agences précisent que la direction chinoise n’a pas divulgué le ratio des ventes et des dons dans les distributions annoncées par Pékin.

500 millions de déficit

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’écart entre les pays riches ayant un large accès aux vaccins COVID-19 et les pays pauvres qui ne sont pas très répandus continue de se creuser. 4 milliards de doses ont été appliquées en août de cette année. Il est signalé dans les pays à revenu élevé et intermédiaire où vit seulement 80 pour cent de la population mondiale.

Les pays du continent africain qui n’ont pas pu atteindre les objectifs fixés par l’OMS devraient être vaccinés à 40% d’ici la fin de l’année, notamment dans les situations difficiles. Population dans chaque pays.

Le déficit en Afrique est de près de 500 millions. La situation s’est encore aggravée car les livraisons ont été réduites avec l’aide de Kovacs Framework. Dans le cadre de ce mécanisme, l’Afrique recevra à terme une dose de 150 millions de moins que prévu. “Les livraisons confirmées de 470 millions de doses permettront à plus de 17% de la population du continent africain de se faire vacciner” – compile l’AFP.

jbt