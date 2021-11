La France déconseille de vacciner avec Moderna. Chez les moins de 30 ans

La Commission suprême de la santé (HAS) recommande l’utilisation de Pfizer pour les personnes de moins de 30 ans, qu’il s’agisse d’un vaccin primaire ou d’un vaccin stimulant. Le vaccin moderne augmente légèrement le risque de myocardite et de péricardite dans ce groupe, a-t-on constaté.

Epi-Phare a publié un commentaire basé sur une étude publiée lundi. L’étude a inclus des personnes âgées de 12 à 50 ans qui ont été hospitalisées en France pour une crise cardiaque ou une péricardite entre le 15 mai et le 31 août.

919 cas de myocardite et 917 péricardites ont été analysés.

Le vaccin moderne, qui “semble être légèrement meilleur”, a également été suggéré pour être utilisé comme vaccin primaire et stimulant pour les personnes de plus de 30 ans.

L’épidémie de virus Corona recommence

Le slogan avertissait que l’infection par le virus corona se reproduirait en hiver et que le plus de personnes possible devraient être vaccinées avec une dose de rappel.

Le Conseil de sécurité doit se réunir à Paris mardi matin.

Dans la soirée, le président Emmanuel Macron présentera à nouveau la situation liée à la crise sanitaire française.

rsr / PAP

