La France. Décès du compositeur, pianiste et critique musical Jonah Prostovich-Tittal

Compositeur, pianiste et critique musical polonais Jonah Prostovich-Tittal, Dame de l’Ordre de “Polonia Restiduta” est décédé en France le 3 novembre, où elle a vécu et travaillé pendant 50 ans. La belle-fille de l’artiste, Topromila Skalska, a déclaré vendredi à PAP.

Il est né le 17 mai 1943 à Varsovie. Il compose sa première partie à l’âge de six ans. Il a étudié le piano et la musique à l’École supérieure de musique d’État de Varsovie avec Irina Protashevich et Wanda Losakovich et Casimierz Sikorsky – il a obtenu un diplôme en 1966. En tant que pianiste, il a commencé des concerts pendant ses études – en Pologne, en Belgique, en Autriche et en ex-Tchécoslovaquie. Il a été co-fondateur et secrétaire général de la division polonaise des “Jeunesses Musicales” en 1964-68.

En 1968-70, grâce à une bourse du gouvernement français, Maurice Ravel étudie la composition musicale avec Nadia Boulanger, Olivier Mession et Pierre Schaefer à Paris, et la musique avec Jack Cyle à la Sorbonne, obtenant une thèse sur « Mathématiques et logique en Musique contemporaine”.

Il est l’auteur d’une musique d’opéra inspirée de la littérature mondiale. « Colonie pénale » de Franz Kafka ; “Trojenek”, d’après Euripide; “Portes du Ciel” à Jersey Andreezevsky. Il a composé près de 100 pièces pour la salle et l’orchestre symphonique – dont des concerts, des concerts, des variations, des miniatures – et s’est inspiré de la poésie de Gałczyński, “Bogurodzica”, Saint-Exuperim, Soljenitsyne, des peintures et ses événements Wardor. L’ascension de Carol Vojdila ou l’élection selon Peter.

En plus de la composition, il s’occupait de la critique musicale et du journalisme, ainsi que de la promotion de la nouvelle musique polonaise. Il a participé à des émissions à la radio française, belge, allemande et américaine. Y compris les master classes. Au Massachusetts Institute of Technology de Boston, à l’Université de Yale à New Haven, à l’Université de Californie du Sud et à l’Université de Californie à Los Angeles et à la Sorbonne à Paris.

En 1983, il fonde la Société belge de Friedrich Sopin et Karol Simanowski. En 1996, le Festival de Musique n Catalon (Festival international de musique catalane) a été lancé dans la ville de Cerret au pied des Pyrénées en France, dédié aux compositeurs et artistes des pays de la première constitution démocratique. Compositeurs des États-Unis, de Pologne et de France, et de Catalogne – espagnol et français.

Jonah Brustovich-Tittal a également composé de la musique de film – il a écrit près de 90 heures de musique descriptive. Dont “Sans toit, sans loi” d’Agnes Warda, lauréate du Lion d’or à Venise (1985).

En 2006, à son initiative, CAT Studios s’installe à Perpignan – centre de production et de distribution de films et studio d’enregistrement de musique de film – où il est l’un des quatre réalisateurs du studio. Elle a également écrit des scripts – dont le co-auteur et son mari Horst-Jurgen Tittle. Jusqu’à 36 films pour la télévision allemande WDR “Stalkmer Zurich”. Ses « chansons » ont été commandées en 2013 par l’Association des compositeurs polonais dans le cadre du programme « Collections » mené par l’Institut de musique et de danse.

Il est membre de l’Association des compositeurs polonais depuis 1968.

En 2001, Jonah Prostovich-Tittal a été honoré. L’Ordre de Polonia Restituta (2001), la médaille d’argent Gloria Artis du mérite pour la culture (2013) et le prix honorifique de l’Association des compositeurs polonais (2019).

Il est décédé à l’âge de 78 ans dans son studio de musique de Toilet, dans les Pyrénées françaises. Il laisse dans le deuil trois fils: Marek, John et Jork et quatre petits-enfants – Topromila Skalska informe PAP