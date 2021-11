La France. Decathlon exclut les kayaks de la vente. Les immigrés les ont utilisés

Selon les médias locaux, les magasins de sport proposent des gilets de sauvetage, des pagaies, des bateaux et des petits bateaux aux expatriés pour traverser la Manche vers la Grande-Bretagne.

Trois migrants qui ont tenté de monter à bord d’un bateau sur le canal sont portés disparus depuis jeudi, selon des responsables français.

« La récente montée des efforts transfrontaliers nous a amenés à réfléchir à la position que devraient prendre nos équipes de Decathlon Glass dans la vente de produits pouvant fonctionner comme des bateaux pour traverser le canal », explique le groupe dans un communiqué publié par le journal local. La Voix Du Nord”.

“Nous nous engageons à garantir que nos clients ne courent aucun risque lors de l’utilisation de nos produits, quelles que soient les circonstances”, a ajouté le magasin.

Nombreuses tentatives de traversée de la Manche

Les autorités françaises ont annoncé mardi avoir secouru 272 migrants tentant de traverser la Manche pour entrer en Angleterre. Ils ont été emmenés dans les ports de Calais, Dunkerque et Boulogne-sur-Mer, où ils ont été repérés par les gardes-frontières et les pompiers.

Environ 15 400 migrants ont tenté de traverser le canal entre le 1er janvier et le 31 août, et environ 3 500 d’entre eux ont été secourus et emmenés sur les côtes françaises, a déclaré le préfet de la Marine Philippe Tudriux.

Avec 2 300 en 2019 et 600 en 2018, environ 9 500 auront traversé ou tenté de traverser la Manche d’ici 2020.

Selon le ministère britannique de l’Intérieur, il y en a eu 22.000 depuis le début de l’année. Des immigrés tentent de traverser le canal.

Spectacle / PAP / France24

