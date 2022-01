La France. Ceux qui ne sont pas vaccinés ne peuvent pas entrer dans les restaurants et les cafés avec d’autres

La France introduit davantage de restrictions face à un nombre record d’infections causées par la variante Omigron. L’Associated Press rapporte que la loi, votée dimanche, interdit ceux qui ne sont pas vaccinés dans de nombreux lieux publics, comme les cafés, les restaurants et les installations sportives.

L’Assemblée nationale de France a adopté une législation introduisant des contrôles plus stricts liés à l’infection par le virus corona. Selon l’Associated Press, 215 députés ont voté en faveur du projet de loi et 58 contre.

“Le président français Emmanuel Macron espère mettre en œuvre bientôt la nouvelle loi”, a rapporté l’agence de presse. La loi a été retardée en raison de la forte opposition de certains législateurs de camps politiques radicaux. L’introduction des nouvelles règles a également été considérée comme un ralentissement des nombreux amendements qui y étaient proposés.

“Le gouvernement Macron estime que la certification obligatoire sera suffisante pour réduire le nombre de patients actuellement dans les hôpitaux surpeuplés à travers le pays sans avoir besoin d’un autre verrouillage – une autre grève pourrait faire exploser l’économie et affaiblir les chances de réélection de Macron. 10 avril élection présidentielle.”

Jusqu’à présent, en France, un passeport gouvernemental suffisait pour entrer dans les restaurants et autres lieux publics, et dans le cas des personnes non vaccinées, un résultat négatif au test du virus corona ou un certificat d’antécédents de maladie.

La loi interdit à ceux qui ne se font pas vacciner de se rendre dans plusieurs lieux publics, introduit des sanctions plus sévères pour les passeports incorrects et autorise les contrôles d’identité pour éviter la fraude.

Le président Macron a une nouvelle fois suscité la polémique. Plus tôt, dans une interview au journal Le Parisien, il avait déclaré qu’il considérait “irresponsable” et “voulait harceler ceux qui n’étaient pas vaccinés” et qu’ils n’étaient pas ses citoyens.

Nombre d’infections enregistrées en France

Mardi, l’Organisation de la santé publique (SPF) a signalé le plus grand nombre d’infections quotidiennes officielles depuis l’épidémie – 464 769 infections par le virus corona.

Au cours de la journée, 3 509 patients ont été admis dans les hôpitaux, dont 367 ont été admis dans les unités de soins intensifs. Le nombre de patients admis à l’hôpital est passé à 26 526. Aux soins intensifs, 3 881 patients du gouvernement-19 sont traités.

Depuis mardi dernier, 288 patients sont décédés dans les hôpitaux, tandis que 87 décès ont été signalés dans les maisons de retraite. Le nombre total de morts est passé à 127 638 depuis l’épidémie.

