La France capture. Il peut y avoir des nuages ​​sombres en Pologne

Le 1er janvier, pour la première fois en 14 ans, la France a accepté le mandat de six mois de président de l’Union européenne de la Slovénie. À l’heure actuelle, sa tâche est de tenir des réunions du Conseil de l’UE, de négocier des changements et des compromis dans le droit de l’UE. Bien que le traité de Lisbonne limite les pouvoirs du président, chaque pays fixe ses propres priorités pour cette période, ce qui peut affecter les activités menées par la communauté.

S’exprimant sur les priorités pour les six prochains mois, le président Emmanuel Macron a convenu Il veut passer d’une Europe qui coopère à l’intérieur de ses frontières à une Europe de superpuissance – qui définit complètement la souveraineté et son avenir. – Pour parvenir à la pleine souveraineté, il faut contrôler ce qui se passe aux frontières et aux alentours, ainsi que la défense générale européenne – a énuméré Macron. Dans le même temps, il a exprimé sa volonté de « synchroniser les règles d’octroi de l’asile » et de réformer le système Schengen.

Le président français a reconnu que les Européens ne se plaignaient pas que l’Europe en faisait trop, mais qu’elle en faisait trop peu.

C’est pourquoi l’Union met en œuvre l’agenda souverain depuis quatre ans : en général avec la dette commune ; Respectueux de l’environnement et neutre en carbone d’ici 2050 ; Défense avec le premier budget militaire général ; Et les enjeux sociaux liés à la modification de l’ordre du travail affiché. L’Europe est déjà responsable de son sort, a-t-il souligné.

Il a également annoncé que le programme d’une Europe souveraine serait accéléré par le président français. – L’Europe est confrontée à des défis économiques, éducatifs, migratoires et militaires majeurs. Le président français devrait être le moment de la régulation et de la responsabilisation des sites numériques, du prix du charbon au-delà des frontières européennes, du salaire minimum et de notre relation avec l’Afrique, a-t-il déclaré. READ Il y a des résultats qui ont vu le match polonais

La France prend la présidence de l’Union européenne

L’accession de la France à la présidence du Conseil de l’Union européenne pourrait être affectée. Dans le cas de la primauté du droit polonais. Selon des informations officieuses, Paris veut organiser le procès de notre pays en vertu de l’art. 7 du traité UE. Il s’agit d’une pratique initiée par la Commission européenne en 2017. Jusqu’à présent, quatre enquêtes ont été menées. En juin dernier, pendant la présidence du Portugal. Plus tard, cependant, le leadership de l’UE a été capturé par la Slovénie, qui n’a pas accordé beaucoup d’importance à la question. Parce qu’il a été accusé d’avoir violé les valeurs de l’UE dans son propre pays.

Maintenant, le sujet peut revenir. Stéphane Séjourné, ancien conseiller d’Emmanuel Macron et chef de la faction Renew Europe au Parlement européen, a déclaré à Polsat News que l’état de droit était la condition minimale pour l’adhésion à l’Union européenne. – C’est pourquoi vous devez être diligent. Il est vrai qu’aujourd’hui nous devons rappeler à certains gouvernements européens nos politiques communes. Si nous voulons agir dans l’intérêt commun des 27 pays et en assumer la responsabilité collective, le consensus qui nous permet d’appartenir à l’UE doit être notre ADN commun.

“La Communauté européenne est un bon projet européen qui a permis d’éviter les guerres et de vivre en paix depuis plus de 30 ans”, a souligné l’homme politique. – C’est pourquoi il doit continuer et ses principes doivent être respectés par tous – a déclaré Sejorne.

Élection présidentielle en France

Avec les élections présidentielles en France fixées au 10 avril, il ne fait aucun doute que la présidence française sera éclipsée par une campagne électorale majeure. Macron, bien qu’il n’ait pas encore officiellement annoncé sa candidature, est en tête du scrutin et il ne peut être sûr d’être réélu. L’actuelle candidate à la présidentielle est la candidate républicaine Valérie Pécresse. Les Marines d’extrême droite Le Pen et Eric Gemmore bénéficient également d’un soutien considérable. READ Veau de Napoléon et Nourriture de Grand-Mère - iFrance - France

Les opposants à Macron l’ont accusé d’avoir fait preuve d’un solide leadership dans les affaires européennes et d’avoir prévu d’utiliser la présidence dans la campagne électorale. En fait, Politico a souligné que la politique intérieure avait influencé la présidence de l’UE avant même son investiture officielle. Les priorités annoncées par Macron visent fortement l’électorat du pays. “En acceptant la présidence et en prouvant la force de la France dans l’UE, Macron a l’opportunité de leur montrer comment l’UE apporte des bénéfices au quotidien et de contrer la rhétorique de l’extrême droite sur la chute de la France”, a-t-il écrit. Accueil Web.

Les élections d’avril seront importantes non seulement pour la France mais pour toute l’Europe. Un tiers des électeurs déclarent voter pour des candidats d’extrême droite, pro-insurrectionnels et euroseptiques comme Marine Le Pen et Eric Zemmour. Le choix d’un des candidats anti-UE ouvrirait la possibilité à la France de sortir de l’UE, ce qui remettrait en cause l’ensemble du projet européen. Le Brexit a été un coup dur pour l’UE, mais le Brexit – une collaboration franco-allemande basée en Europe et unie depuis les années 1950 – serait déjà un coup dangereux.

L’un des sujets majeurs des élections en Seine est la migration. C’est pourquoi Macron, tout en évoquant les priorités de la présidence de l’UE, a pris l’initiative de réformer le fonctionnement de l’espace Schengen et de faire avancer le paquet européen sur l’immigration. S’exprimant sur la nécessité de protéger les emplois et de soutenir les entreprises, au lieu d’ouvrir le marché à davantage de concurrents étrangers, le président promeut également la perspective française sur le marché unique dans l’UE et la forme de la relance économique. “La lutte contre la création d’emplois et le chômage – nous devons avoir une passion”, a déclaré Macron. READ Mardi 7 décembre : Bilan quotidien du virus Corona en France - et France - France

Coopération franco-allemande en Europe

Macron souhaite que l’équipe franco-allemande continue de promouvoir une intégration plus poussée. Lucas Maslanka, analyste à l’Institut polonais des affaires internationales. La pérennité de l’alliance franco-allemande sera mise à l’épreuve par les élections en France et par l’approche du cabinet d’Olaf Scholes sur les priorités de la présidence française. “Macron veut utiliser l’accord entourant le plan de reconstruction pour obtenir le soutien de l’Allemagne à ses demandes budgétaires, ainsi que le soutien du SPD et des Verts pour approfondir l’intégration européenne. .

Macron attend également des concessions de l’Allemagne, notamment un soutien aux questions budgétaires, et l’inclusion de l’autonomie stratégique et du rôle de l’énergie nucléaire dans la liste verte de l’UE.

Maślanka pense que la différence entre les points de vue de la France et de l’Allemagne sur la politique énergétique augmente l’importance de l’Europe centrale et de la Pologne dans la politique française. « La Pologne n’a pas exprimé de position claire sur les propositions de réforme du budget de l’UE et des politiques économiques soulevées par le groupe des pays français et du sud de l’UE. En particulier, la Pologne tient à souligner la nécessité de poursuivre une politique de synchronisation et de rappeler le risque d’assouplir les règles des aides publiques (perturbation de la liberté du marché et de la concurrence). L’importance de la voix polonaise dans ce débat est soulignée par le fait qu’elle se situe en dehors de la zone euro et en conflit avec l’approbation du programme national de reconstruction “- a évalué l’analyste du PISM.