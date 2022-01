La France assouplit les restrictions sanitaires imposées aux voyageurs britanniques

pi. S. Borisov / / Shutterstock

Le bureau du Premier ministre français Jean Costex a annoncé jeudi que les personnes vaccinées avec le vaccin Covit-19 pourraient voyager du Royaume-Uni vers la France sans préciser le motif exact du voyage.

“Compte tenu de la prédominance de la variante Omigran en France et au Royaume-Uni, le gouvernement a décidé d’assouplir certaines des mesures de contrôle sanitaire aux frontières prises en décembre dernier pour les voyageurs britanniques vaccinés”, indique le communiqué.

Les voyageurs vaccinés n’ont plus besoin de justifier d’un motif valable pour venir en France, et la période d’isolement après l’arrivée et l’inscription avant le voyage ne seront plus disponibles sur la plateforme numérique « Passenger eOS ».

Pour les personnes non vaccinées, les voyages à destination ou en provenance du Royaume-Uni seront toujours autorisés si la raison valable du voyage est prouvée, et il y a une période d’isolement de 10 jours et doit être réservé avant le départ pour le “passager eOS”.

Tous les voyageurs, qu’ils soient vaccinés ou non, doivent présenter un test PCR ou antigénique négatif dans les 24 heures suivant leur arrivée en France.

Les restrictions imposées aux voyageurs, introduites en décembre 2021, ont été causées par l’absence de touristes britanniques, qui représentent environ 12% de la population. Les touristes du “Ciel” en France.

De Paris, Katharsina Stango (BAP)

ksta / ap /