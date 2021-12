Article lancé : 26 décembre 2021

Pas étonnant – il en est ainsi depuis des années. Les fruits de mer chassent les tables avec des foies de canard servis avec de la confiture d’oignons. C’est peut-être choquant, mais c’est un “kit de fer”. La confiture est traitée avec du vin blanc, moins souvent, mais cela arrive aussi, avec de l’armagnok et de nombreuses autres épices. Dans l’ensemble, il donne au palais une saveur d’écorce de canard un peu ennuyeuse. Car c’est à cela que se résume Foie Cross. Oh, une chauve-souris sophistiquée.

Depuis quelque temps, pour des raisons économiques – un produit bon marché – pas de canard, mais le foie de canard est devenu très populaire. Un spécial Noël et Nouvel An, mais pour le reste du mois, vous pouvez acheter sans problème ce qu’on appelle la muse du canard, c’est-à-dire une chauve-souris très douce. Le foie gras est un fer à repasser dans les assiettes du Nouvel An (voire Noël), mais les maîtres de l’art culinaire tentent de se surpasser dans de nouvelles manières de servir ce plat délicieux : chaud, légèrement poêlé, sans matière grasse, ce qui est très important, ou froid, par exemple, canneberges ou myrtilles, Non disponible en France – les stocks doivent être importés de Pologne. Mais vous pouvez les cuire à la vapeur avec du cognac, du sel, du poivre et… du sucre de canne. Le canard et le foie de canard sont reconnus et interdits dans 14 pays, dont la Pologne, comme « produits dérivés de graisses animales inhumaines ». Mais il devrait certainement être sur la table française. La France, avec la Hongrie, la Bulgarie et l’Espagne, est le plus grand producteur européen de cette saveur, très appréciée à Sean et Lower, et est servie avec des graines de pavot et du vin doux.

Fruits de mer

Sans elle, le réveillon ne peut se passer en France. Après tout, c’est un pays situé entre la mer et la Méditerranée. Alors, bien sûr, il y aura des huîtres dans les assiettes. Très savoureux, maintenant ouvert et saupoudré de citron. Vous pouvez ajouter une pincée de poivre. Le style parisien est de servir les huîtres avec du vinaigre de vin et de l’oignon finement haché. Il existe aussi des recettes plus sophistiquées : des huîtres frites avec de la laitue ou une mousse à la crème avec du persil, mais elles sont meilleures dans leur sauce naturelle à l’eau salée. Longsteins ou grosses crevettes – compas – également appelées crevettes tigrées en Pologne, servies avec une crème d’avocat mélangée à du jus de citron et du poivre de Cayenne. Il descend, de préférence une semelle de verre, car il a l’air tellement décoratif. Maintenant, mélangez soigneusement les graines de mandarine épluchées avec la crème. C’est la deuxième couche. Quelques feuilles de menthe et langoustines. Une autre idée pour faire un apéritif est le tartare de saumon frais haché avec des pommes vertes hachées (il n’y a pas de nourriture de Noël sans ce poisson) et des câpres et des œufs de truite légèrement hachés. Et bien sûr Caïn. Au fait, essayez un cheesecake avec de la chair de crabe, des œufs de saumon, du jus de citron vert, de l’oignon et du poivron rouge. C’est la période de l’année pour les châtaignes, qui sont servies avec une variété de viandes, en particulier les poulets. Mais le vrai point fort du programme, ce sont les graffitis. Eau bouillante. Beaucoup de romarin. Poivre de Sichuan broyé au couteau. Un peu jaune. Une demi-bouteille de vin blanc. Nous le cuisons jusqu’à ce qu’il devienne rouge. Maintenant, nous avons coupé les graffitis en deux. Beaucoup de moutarde et de mayonnaise maison à la moutarde. Coriandre. Espelette. Feuille de laitue. Citron ou lime. Une coupe de champagne sec. Et jusqu’à l’année août !

Marek Presinsky

