La confession et les droits de la République

Son abolition a été proposée par des membres de la Commission indépendante sur l’exploitation des enfants en milieu ecclésiastique.

Se référant à cette position, le chef de l’épiscopat a déclaré dans Francinefo que le secret de la confession a plus de pouvoir que les lois de la République. Dans un communiqué publié immédiatement, il a précisé que le secret des aveux ne devrait pas être remis en cause par les lois républicaines car elles n’ont pas besoin d’être abolies. Les mots de l’archevêque. Erica de Moulins-Beaufort a provoqué une tempête politique et médiatique. Le ministre français de l’Intérieur l’a appelé au ministère aujourd’hui, disant que sa déclaration était inappropriée. L’évêque a accepté l’appel pour expliquer l’importance de la confession catholique, sa base théologique, spirituelle et canonique. Le communiqué des évêques rappelle aussi précisément l’importance de la confession dans le contexte des abus. C’est au cours de cette cérémonie que les victimes, en particulier les mineurs, ont hardiment avoué leurs expériences, s’assurant qu’elles étaient protégées par le secret des aveux.

Le débat sur le secret de la confession fait partie des problèmes en France aujourd’hui avec son importante communauté musulmane. Il existe une croyance répandue en la supériorité de la loi coranique sur les lois de la République, en particulier parmi la jeune génération de musulmans. Professeur d’un grand philosophe et théologien français. Rami Brock, lauréat du prix Rami Singer. Dans une interview au quotidien Le Figaro, il a souligné les différences entre la compréhension de la loi de Dieu dans l’islam et le christianisme. En Islam, la loi coranique commandée par Mahomet. L’accent principal dans le christianisme est sur la voix de la conscience, qui parle au cœur et fait appel à la raison.

Le professeur Brock a également souligné les dangers inhérents à l’attitude du ministre, qui a été indigné par la déclaration du président du président, déclarant qu’il n’y a pas de plus grand pouvoir que les lois de la République. Brock a rappelé le personnage de Franz Jaggerstadter, qui a été mentionné dans le film “Hidden Life” par le professeur. Au nom de la conscience, il a refusé de servir dans l’armée hitlérienne et a été pendu pour cela. D’autre part, ceux qui étaient assis dans le port lors du procès de Nuremberg ont précisément fait appel à la suprématie du droit de l’État dans leur défense.

Christoph Frank – Vatican