L. Coupe du monde 2022 : Relations France-Pays-Bas, le record de Ronaldo

La France et les Pays-Bas n’ont fait match nul 1-1 lors des éliminatoires de la Coupe du monde. “Trajcolor” avec la Bosnie-Herzégovine et “Orange” avec la Norvège. Le Portugal a battu l’Irlande 2: 1 par deux buts du détenteur du record Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo

/Antonio Cotrim /PAP / EPA

Après un écart de six mois, les joueurs des équipes nationales ont repris leur combat dans les tours de qualification pour la Coupe du monde. Au meilleur championnat d’Europe, les Italiens sont devenus les meilleurs.

Il y a eu des surprises mercredi. Les champions du monde français, éliminés à l’Euro en 1/8 de finale, sont entrés sans quelques blessés dans le match contre la Bosnie-Herzégovine à Strasbourg, mais restaient clairement favoris.

Pendant ce temps, les Bosniaques ont pris les devants à la 36e minute après un but de la vétéran Edina Diego. Les hôtes ont égalisé un instant plus tard grâce à Antoine Griezmann, mais ils n’ont pas pu gagner. De plus, dès la 51e minute, ils ont joué dans le mille – le défenseur Jules Conte a vu le carton rouge. Dans un autre match du groupe D, le Kazakhstan a fait match nul avec l’Ukraine 2: 2 à domicile. Il s’agit du quatrième match nul de l’équipe étrangère dans le quatrième match d’élimination.

La France est en tête (8 points), mais a disputé plus de matchs dans ce groupe avec l’Ukraine (4 points).

Les Pays-Bas, avec le retour de leur manager Louis van Gaal, n’ont pas réussi à remporter la victoire – pour la troisième fois de sa carrière. “Orange” est lié à la Norvège 1: 1 à Oslo.

L’événement de la compétition était la performance de Virgil van Dijk. Le grand défenseur néerlandais est de retour dans l’équipe nationale après un écart de près d’un an en raison d’une grave blessure au genou.

Le résultat était déjà déterminé par l’intervalle. Les Norvégiens menaient après la victoire d’Erling Holland et Davy Klaasen égalisait à la 36e minute.

“C’était une décision très décevante après un match décevant. Nous n’avons pas mis assez de pression et nous n’avons pas eu la créativité”, a déclaré le Néerlandais Memphis Debay.

Dans les autres matchs du groupe G, ils ont fait match nul 2-2 avec le Monténégro, alors qu’ils menaient déjà 2-0 à la 30e minute, et la Lettonie a battu Gibraltar 3-1, principalement grâce à deux buts de Vladislav Gudkovsky, le pionnier de Rakov Cestochova ( Y compris) d’un penalty).

Dans le tableau, la situation est très intéressante – la Turquie mène quatre tours (8 points) devant les Pays-Bas, le Monténégro et la Norvège (tous 7).

Cependant, le match du groupe A entre le Portugal et l’Irlande (2 : 1) à Pharaon/Loule n’a pas été une surprise, même s’il a duré longtemps. Les spectateurs ont mené John Egan pendant une demi-heure, mais à la fin du match, Cristiano Ronaldo a gagné pour les hôtes, établissant un record du monde du nombre de buts marqués pour le pays. Le footballeur légendaire, qui a récemment déménagé de la Juventus Turin à Manchester United, a d’abord mené le tirage au sort à la 89e minute, assurant la victoire du Portugal en prolongation (90 + 6). Ronaldo, 36 ans, profitait déjà de la première mi-temps, mais a raté un penalty. Au total, il compte 111 buts pour l’équipe nationale, deux de plus que l’Iranien Ali Dai, qui a réalisé son record en 1993-2006.

Dans un autre match du Groupe A, le Luxembourg a battu l’Azerbaïdjan 2-1 à domicile. Le Portugal, avec 10 points en quatre matchs, est en tête du classement, mais la deuxième Serbie (7) a joué un match de moins.

Les demi-finalistes de l’Euro n’ont pas ralenti – Dance a battu les Écossais 2: 0 à domicile et dans le tableau du Groupe F avec des points impressionnants (12, c’est-à-dire un set) et des buts (16-0) Perdu contre l’Autriche en : 2.

Le match entre le dauphin de la Russie et le leader de la Croatie sera intéressant dans le groupe H, mais il n’y a eu aucun but à Luzhniki à Moscou. Les deux équipes ont 7 points. De plus, la Slovénie a fait match nul 1-1 contre la Slovaquie et a battu Malte Chypre 3-0.

Les joueurs polonais du Groupe I joueront contre l’Albanie à Varsovie jeudi, contre Saint-Marin à Cerravalle dimanche et contre l’Angleterre le 8 septembre au PGE Narodov.

Les Polonais ont commencé les éliminatoires de la Coupe du monde avec les matches de mars : avec la Hongrie (3 : 3), Andorre à domicile (3 : 0) et l’Angleterre (1 : 2).