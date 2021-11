L. Coupe du monde 2022 : Problèmes en équipe de France. Pokémon partira d’ici la fin de cette année – News

Andorre – Pologne Match le 12 novembre à 20h45. Nous vous invitons à diffuser la rencontre sur la radio Jedinka.

L’équipe nationale polonaise a entamé un stage d’entraînement extraordinaire… à l’étranger. Le personnel de Palo Sosa séjourne à l’hôtel Cameral près de Gérone, en Espagne. Un joueur d’Aston Villa aura la chance de faire ses débuts dans l’équipe Matty Cashcitoyen polonais il y a quelques jours.

L. Coupe du monde 2022 : Paulo Sosa confirmera-t-il la promotion de l’équipe polonaise ? John Tomasovsky : Nous sommes dévastés pour lui

Robert Lewandowski a immédiatement été interrogé sur les premiers enregistrements de Mattie Cash.

– Quelques heures après les premiers posts Mattie Cash est un gars souriant et communicatif. En ce qui concerne le terrain, nous n’avons eu que deux séances d’entraînement, mais c’est un joueur de Premier League, il fait preuve de qualité. Il veut et n’a pas peur – a déclaré le capitaine blanc et rouge.

Ecoutez 00:33 Lewandowski ou Cash.mp3 Robert Lewandowski au nouveau personnel (IAR

Il a également commenté le système de formation du football et ses structures en Pologne.

– En tant que nation de 40 millions d’habitants, nous n’avons pas d’autre choix que de prendre toutes les positions. Nous n’avons pas besoin de nous leurrer, nous ne pouvons pas parler de la méthode de formation dans une perspective de preuve future ou de quelque chose qui fonctionne mieux parce que ce n’est pas le cas. Si cela avait mieux fonctionné, nous aurions été ailleurs. Il y a beaucoup de place pour l’amélioration. Il ne suffit pas de changer deux ou trois éléments, nous espérons que tout changera – “prélèvement” convenu.

Il a également été interrogé sur le match à venir avec Andorre.

– Nous nous préparons pour le match contre Andorre – Nous nous préparons pour tout autre match – Nous voulons obtenir des play-offs. On ne peut pas penser à mars car rien ne nous a encore été promis. Nous jouerons à 100% – Lewandowski a promis.

Ecoutez 00:44 Lewandowski.mp3 dans le match contre Andorre L’attaquant du Bayern Munich souligne à quel point il est important de gagner le prochain match. (RAI)

Il a également évoqué la blessure qu’il a subie lors du match précédent contre cet adversaire.

– Ma blessure lors du match précédent contre Andorre était une coïncidence. Ça va arriver. La prochaine réunion est importante pour moi. Le gazon artificiel n’est peut-être pas un rêve pour un joueur de football, mais des combats comme celui-ci peuvent arriver. Soyez prêt, dit-il.

Le « gauche » a été invité à comparer la cache avec les précédents « renards teints ».

– Chaque cas est différent – Vous pouvez voir que Matt Cash a un grand désir d’être ici et d’aider l’équipe nationale polonaise. Tout le monde sait pourquoi nous sommes venus ici. C’est un honneur. Cela lui donnera une énergie supplémentaire et le désir de jouer, a-t-il déclaré.

Le camp de l’équipe nationale n’est pas seulement une question d’argent. On a demandé au capitaine ce que Kamil Grabra avait fait de l’apparition.

– Je n’ai échangé que quelques phrases avec Camille, mais cela arrive parce que les gardiens s’entraînent dans une zone différente du terrain. Vous pouvez voir qu’il a des conditions – je ne m’attendais pas à ce qu’il soit un gardien de but aussi grand et puissant. C’est possible. Au fil du temps, ils pouvaient en dire plus, mais après le premier jour, j’ai pu voir qu’il était calme et silencieux, a-t-il admis.

Nous travaillons à plein régime ! ?? pic.twitter.com/QDDgjIoaW2 – Le football nous connecte (acLaczyNasPilka) 9 novembre 2021

La question du ballon d’or s’est également posée.

– J’ai arrêté de penser à la boule d’or. Cela n’aide pas. Que de spéculations et d’informations. Je le prends doucement. Il y a des choses plus importantes en ce moment. J’y pense le jour du gala. C’est un gros problème, mais nous devons le faire un peu plus tôt – a souligné “Lewy”.

Ecoutez 00:28 Levantowski au Ballon d’Or.mp3 Lewandowski a admis qu’il ne pensait pas au résultat final du référendum (IAR).

La question de l’augmentation de l’intensité a également été soulevée en raison de l’intensification de la concurrence.

– Nous voulons tous regarder des matchs tous les jours, mais cela n’a pas de sens de nous tromper en nous disant que nous ne sommes pas des machines. Je ne peux pas jouer à haute intensité régulièrement tous les trois jours. C’est difficile – Lewandowski a accepté.

– Les déplacements, les rendez-vous hors de la ville durent parfois trois jours – Etre au plus haut niveau devient difficile. Ainsi qu’avec soin. La régénération est importante et il peut être difficile de le faire pendant que vous êtes constamment en déplacement. Il y a aussi des problèmes familiaux – a-t-il ajouté.

L’entraîneur Palo Sosa s’est adressé aux journalistes lundi :

Le match contre Andorre Piolo-Cervoni aura lieu le 12 novembre à 20h45. Trois jours plus tard, des accusations Palo Soci Le PGE des Hongrois participera à la finale du tour de qualification au stade Narodowy.

L’Angleterre a 20 points d’avance dans le Groupe I Pologne – 17 points L’Albanie est troisième avec 15 points. La Hongrie est quatrième avec 11 points.

Seuls les vainqueurs de chaque groupe de qualification se qualifieront directement pour la Coupe du monde. Les deuxièmes joueront dans les play-offs.

Suppression Coupe du monde 2022 au Qatar En Europe de mars à fin novembre.

