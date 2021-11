L. Coupe du monde 2022 : France – Kazakhstan. Diffusion en direct et résultats

La France affronte le Kazakhstan lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. La France peut-elle à nouveau battre les Kazakhs ? Couverture directe et résultats sur Polsatsport.pl.

La France, malgré la tête du groupe D, n’a pas été impressionnée par ses performances lors des tours de qualification. Le match nul après six tours de trois victoires et trois nuls n’était certes pas le résultat souhaité, mais il lui a permis de prendre la position de leader du groupe avec 12 “mailles” à son compte. L’un des matches les plus faciles avant les hôtes est d’affronter l’équipe nationale du Kazakhstan, qui sera la dernière du groupe.

L’équipe nationale du Kazakhstan a encore peu de choses à dire lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Trois points et la dernière place du groupe ne donneront pas aux spectateurs du match de samedi une chance de promotion. Après tout, les matchs nuls avec des équipes comme la Bosnie-Herzégovine ou l’Ukraine doivent être considérés comme un succès car le Kazakhstan est l’une des nations les plus faibles participant à ces tours de qualification.

Retransmission en direct du match France – Kazakhstan sur Polksatsport.pl. À partir de 20h45.

