Kamil Syprzak : Il est grand temps de gagner la Ligue des champions

La haute saison est derrière vous, mais vous pourrez vous détendre un peu à Noël. Comment et où fêterez-vous Noël ?

Kamil Cypress : Oui c’est vrai. Il s’est passé beaucoup de choses et j’ai été très occupé tout au long de l’année. J’attends déjà avec impatience Noël en Pologne et bien sûr, je passerai le réveillon de Noël avec ma famille et mes amis.

Quel plat ne devrait pas être chez vous à la table du réveillon ?

Mon réveillon de Noël est très traditionnel. La bouillie avec le fromage que j’aime, les boulettes aux champignons, la salade de légumes, la carpe ou le cheesecake, à ne jamais manquer à table. Le réveillon de Noël est un jour spécial, je m’en fiche de ne pas manger de viande. J’associe toujours le dîner de Noël au fait d’être calme, de respirer et de parler à ma famille.

Voir aussi : Coupe du monde de handball 2021. Résultats des matchs

Lequel de ces plats préférez-vous ?

J’aime tous les plats, mais je pense que la carpe du jour me sera toujours délicieuse.

Que trouve-t-on sur la table du réveillon parisien ? Les Français décorent-ils aussi le sapin de Noël ?

Nous avons organisé une petite réunion de réveillon de Noël avec des amis et des connaissances à Paris l’année dernière. Les Parisiens ont une vision légèrement différente de la table de Noël que nous, les Polonais. Ils aiment manger des fruits de mer, en particulier des huîtres, donc la table doit absolument avoir une grande assiette remplie d’huîtres, de champagne, de caviar, de châtaignes comestibles ou de foie gras. Un sandwich avec des petits sandwichs cachés à l’intérieur est une bonne chose. Je suis d’accord, un menu différent, mais par contre très original. Quant au sapin de Noël, cette coutume est également présente en France, mais les crèches que les Français ont même installées chez eux sont très appréciées. Les grands dans les églises et les cathédrales sont vraiment bondés.

Comment se passe la ruée vers Noël en France ? Les Parisiens préparent-ils Noël avec le même enthousiasme que les Polonais ?

En dépit d’être un pays moins peuplé que la France, Paris est belle avant Noël. Partout où vous regardez aujourd’hui, la marée du sentiment protectionniste coule. Personnellement, je pense que Paris est charmant et atmosphérique à cette période de l’année.

Si vous pouviez imaginer n’importe quel endroit sur terre et y passer cette période de Noël, où serait-il ?

J’aime beaucoup l’ambiance de Noël, c’est pourquoi je souhaite passer mon Noël de rêve dans le village du Père Noël en Laponie. Je pense que non seulement les enfants, mais les gens sont curieux de savoir à quoi cela ressemble. Ce serait bien de prendre une ardoise qui dessine de vrais chevreuils et s’écarte légèrement de la réalité. Je sais que c’est possible là-bas, la neige c’est sûr…

Quels sont vos projets pour le réveillon du nouvel an ?

En raison de la situation épidémique, je n’ai pas prévu de grand événement à cette occasion. Je passerai aussi le Nouvel An à la maison, en famille.

Quels sont vos projets pour l’année 2022 à venir ?

Quant au jeu, 2021 était bon, mais sérieux. La deuxième partie de saison s’annonce également chargée, et je dois avouer que c’est très important pour moi. Être dans le dernier carré de la Ligue des champions et gagner ce tournoi prestigieux est mon objectif et mon rêve. C’est le meilleur temps pour atteindre ce trophée. Quant à l’équipe nationale, elle nous fera preuve de pitié l’année prochaine et espère que nous progresserons. Déjà en janvier, nous accueillerons les championnats d’Europe en Hongrie et en Slovaquie. Bien sûr, nous essaierons de faire ce que nous pouvons, mais le temps nous le dira.