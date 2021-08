Joséphine Baker Première femme noire enterrée au Panthéon de Paris – EURACTIV.pl

La danseuse, actrice et chanteuse française d’origine américaine, et soldat du mouvement antinazi en France pendant la Seconde Guerre mondiale, reposera dans la solitude dans les tombeaux de la plupart des Français en novembre.

Joséphine Baker Né dans la partie la plus pauvre de St. City. Louis, Missouri en Amérique centrale en 1906

À la recherche d’opportunités pour une carrière artistique, il s’installe à New York, la capitale du théâtre américain. Là, il a joué principalement dans Wood Devils et Night Cabaret. Elle avait peu d’opportunités de carrière en raison de sa couleur de peau. À cette époque, les artistes afro-américains étaient interdits de représentations théâtrales importantes.

Un tournant dans la vie de Baker fut un voyage en Europe, où il voyagea en 1925 avec la célèbre « Revue Nègre »..C’est-à-dire, “Negro Review”. A Paris, le groupe a eu des performances majeures, et la couleur de peau de la danseuse américaine ne correspondait plus au public et aux autres acteurs.

“Black Pearl” avec “Rainbow Tribe”

Ainsi, Joséphine, 21 ans, n’est pas retournée aux États-Unis, où il a connu un succès artistique rapide dans la capitale française, ce qui lui a permis d’ouvrir son propre club sous le nom de “Chess Joséphine”.. Son apparence glamour (Baker avait aussi du sang indien) la rendit célèbre, et les journaux l’appelaient “Black Pearl”, “Black Venus” ou “Black Velvet”.

Baker est devenu l’un des sex-symbols de l’époque d’avant-guerre, non seulement à cause de sa beauté, mais aussi à cause de la célèbre jupe en banane, qui est un style de danse érotique ou une stylisation scénique très audacieuse.

Baker a également joué seins nus, et sa danse et sa musique font souvent référence aux rythmes africains ou caribéens. Cependant, le public a apprécié son sens de l’humour très brillant. Baker a voyagé presque partout en Europe avec des spectacles. Il a également visité la Pologne. En 1937, il devient citoyen français.

Il menait également un style de vie très étrange et romantique, et il reconnaissait haut et fort sa bisexualité. Elle collectionne également des animaux exotiques et se promène dans Paris, par exemple un léopard sur un tigre. Après la Seconde Guerre mondiale, avec son quatrième mari, elle a adopté douze enfants de couleurs de peau et de religions différentes. La presse a baptisé sa famille la « Tribu de l’arc-en-ciel ».

Un espion pour l’opposition française

Mais Baker n’est pas qu’un artiste. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi au Comité international de la Croix-Rouge et a collaboré avec La Résistance, un mouvement anti-allemand contre l’occupation allemande.

Il s’occupait principalement des opérations de renseignement. Voyager pour assister à des spectacles était une excellente occasion de transporter des rapports et des commandes, et Baker cachait généralement des documents dans sa garde-robe ou ses tenues élégantes lorsqu’il apparaissait lors de réceptions et de banquets.

Grâce à sa renommée, sa beauté et son charisme, elle a pu mettre le doigt sur des responsables allemands ou des responsables du gouvernement de coalition. Grâce à cela, elle a reçu des informations précieuses pour le mouvement de résistance, et les données qu’elle a recueillies sur les positions des troupes allemandes ont été utilisées par les alliés. Planifier l’invasion de la Normandie en 1944.

Sa propriété, Chatto des Milandis en Nouvelle-Aquitaine dans l’ouest de la France, achetée en 1940, est devenue un repaire pour les membres de la Résistance et un lieu de rencontre pour les leaders de l’opposition.

Il a lutté contre le racisme et l’antisémitisme

Après la Seconde Guerre mondiale, Baker s’est impliqué dans la charité et le travail social. Elle a traité les autres comme une couleur de peau non blanche et un acte d’inclusion sociale dans la lutte contre la discrimination.

Il a fortement soutenu le mouvement des droits des Noirs en France et a participé à la célèbre marche de Washington du 28 mars 1963, une grande manifestation pour mettre fin à plus de 200 000 divisions ethniques à Lincoln Tomb. Les gens et le pasteur Martin Luther King Il a prononcé un discours célèbre qui a commencé par les mots “J’ai fait un rêve …”.

Baker portait un uniforme militaire français, avait le droit de le porter en reconnaissance de ses services pendant la Seconde Guerre mondiale et a été décorée de médailles (par exemple, la Légion d’honneur en 1957) pendant de nombreuses années. Bien qu’elle se soit tenue sur les marches de la tombe, elle était la seule femme noire à l’avoir fait. Acteur du mouvement anti-sécession Rosa Parks.

Baker était également actif dans le mouvement antisémite. Il est membre de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), fondée en France. Vers la fin de sa vie, en raison de problèmes financiers, elle aussi dut retourner sur scène. Il décède à Paris le 12 avril 1975, exactement deux jours après son dernier spectacle. Aux funérailles, la presse l’a qualifiée de “la plus française des Américains”.

Macron 38 000 pétitions soutenues par les Français

Ecrivain et philosophe né en décembre 2013 avec l’intention de déplacer le corps de Joséphine Baker au Panthéon à Paris. Régis Debray Ce n’est pas Article Publié quotidiennement dans “Le Monde”.

La pétition concernant cette question a été envoyée au président de l’époque peu de temps après François HollandeMais il n’a jamais pris le titre. Aujourd’hui, dans le contexte du débat sur l’égalité raciale et la responsabilité mondiale de l’ère coloniale, il est réapparu Pétition38 mille signés français.

Le président actuel Emmanuel Macron J’ai répondu à cette voix sociale Conversation Il a annoncé l’enlèvement de la dépouille de Joséphine Baker de Monaco, où il a été enterré au Panthéon à Paris, quotidien avec Le Parisien.

En dehors de la pétition, il a expliqué qu’il était catégorique dans la conversation avec le chroniqueur Laurentem Kubermanem Et le fils d’un célèbre danseur Brian Bowlan BakerCeux qui se sont battus pour la présidence pendant de nombreuses années.

Boulanger à côté de Voltaire, Dumas et Sodovska-Curie

La cérémonie de restauration Baker est prévue pour le 30 novembre. Ses corps reposeront au Panthéon aux côtés des 78 hommes qui avaient des qualifications spéciales pour la France. D’autres sont des écrivains enterrés dans une tombe située dans le Quartier Latin Alexandre Dumas, Victor Hugo je Emil Sola, Philosophes Voltaire je Jean-Jacques RousseauCréateur du magazine pour les aveugles Louis braille Ou Commandant en Chef de la Résistance de la Loi Jean Moulin.

Panther n’est que la sixième femme à être enterrée au Panthéon. Entre autres y sont déjà enterrés Maria Sklodowska CurieSes restes ont été placés comme le meilleur représentant du monde scientifique avec les restes de son mari Pierre Curie Et son partenaire de vie plus tard (après la mort de son mari), un physicien exceptionnel Bala Langevina. Mais Baker sera la première femme noire du Panthéon.

“C’est très bien qu’elle ait été représentée de cette manière. Mais, bien sûr, ce n’était pas parce qu’elle était une femme ou parce qu’elle était noire, mais parce qu’elle était une grande artiste. il a dit TV France 24 Laurent Kuberman.