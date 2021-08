Jackpick : Pas de corrections, de conflits ou de résultats nucléaires en Pologne

Atome

Derek Sollet, conseiller du chef de la diplomatie américaine, s’est réuni aujourd’hui. Autorité gouvernementale pour les infrastructures d’échange stratégique avec Piotr Naimski. Photo Ambassade des États-Unis en Pologne.

Le départ de Jastrzębska Spółka Vęglowa, chef de la centrale nucléaire polonaise, crée une incertitude sur le programme nucléaire, qui a été déclenchée par des révélations sur l’intégration américano-française dans la construction d’une centrale nucléaire en Pologne, a écrit BiznesAlert.pl dans le passé. Cependant, il n’est pas question d’une restructuration du programme nucléaire polonais, écrit Wojciech Jakobic, rédacteur en chef de BiznesAlert.pl.

Aucune rectification

PPEJ suppose qu’une entreprise fournira la technologie pour construire une centrale nucléaire en Pologne. La société américaine Westinghouse est privilégiée et il n’y a aucun changement en la matière. Il s’agit d’une différence fondamentale par rapport à l’extension de la centrale de Cernavoda en Roumanie, qui a constitué un consortium utilisant la technologie CANDU, auquel les Français peuvent adhérer. Avec l’apport d’Eximbank, les Polonais peuvent refaire le modèle de financement de la Roumanie, comme en témoignent les nombreux contacts de l’entreprise avec Varsovie, mais pas l’alliance américano-française qui construit les réacteurs nucléaires. Cependant, les entreprises françaises peuvent participer à la mise en œuvre des accords avec le programme nucléaire. C’est pourquoi j’ai écrit sur la possibilité d’un stockage du combustible nucléaire par l’équipe américano-française en 2020. – Des entreprises françaises et américaines rivalisent pour mettre en œuvre le programme nucléaire polonais. Les Polonais devraient sélectionner un partenaire technique et financier en 2022. L’ETF français et l’américain Westinghouse soutiennent que le premier réacteur pourrait être construit d’ici 2033 conformément aux plans de Varsovie et que l’aide financière de leurs gouvernements pourrait être invoquée – j’ai écrit.

Cependant, les composants du PPEJ peuvent être mis en œuvre par des entreprises de différents pays. BiznesAlert.pl a écrit sur les origines de tandems comme le projet Cherna Voda en Roumanie dans le passé, dans lequel les Américains ont fourni une aide financière et les Français ont fourni la technologie. Si les États-Unis avaient fourni la technologie en Pologne, d’autres entreprises françaises auraient pu faire face à la suppression de l’accès – écrivais-je alors, et depuis cette possibilité est restée ouverte. La société française Orano ou la société de gestion des déchets Andra Vistula pourraient être impliquées dans le fleuve, tout comme les Japonais aident à gérer les centrales électriques au plus haut niveau, m’a dit l’ambassadeur de ce pays, Akio Miyajima, à côté du pectoral américain. De ce point de vue, les déclarations d’Energetyka 24 sur la possibilité d’une coopération entre les États-Unis et la France sont raisonnables., Mais il n’est pas question de constituer un consortium technologique, car selon la PPEJ une entreprise fournira de la technologie à toutes les unités. Le reste recevra des petits morceaux de gâteau.

Jackpick : Concurrence nucléaire pour un client indécis en Pologne

Il n’y a pas de conflit

Il vaut la peine de faire une annonce importante dans ce contexte. La secrétaire américaine à l’Énergie Jennifer Granhome et la ministre française de l’Environnement Barbara Pompéi ont annoncé conjointement qu’elles développeraient conjointement des technologies pour atténuer le changement climatique et fournir une énergie propre d’ici le milieu du siècle pour atteindre l’objectif commun de neutralité climatique. Les systèmes électriques décarbonés et innovants qui utilisent de nouvelles solutions telles que les technologies nucléaires innovantes et les petits réacteurs nucléaires modulaires contribueront à l’expansion des énergies renouvelables, soutiendront l’électrification régionale et permettront la production d’hydrogène. Obtenir de l’eau dans les zones où il n’y a pas d’eau potable et soutenir la mise en place de solutions plus propres dans l’industrie, pouvait-on lire le 28 mai conjointement par les États-Unis et la France. Il y a donc une place légitime pour la coopération entre les États-Unis et la France. Cependant, il n’est pas question de reconsidérer les hypothèses du programme nucléaire polonais. Le modèle d’investissement hypothétique implique la mise en œuvre d’un plan utilisant une technologie – qui permet, à un co-investisseur stratégique lié au fournisseur de l’économie et de maintenir le contrôle du Trésor public sur la mise en œuvre du plan – nous lisons à la page quatre de ce document .

Des spéculations sur l’avenir du programme nucléaire, notamment au vu du débat sur la Lex TVN et d’autres polémiques entre la Pologne et les États-Unis, ont été alimentées par des informations sur le départ du chef de la centrale nucléaire polonaise. L’exploitant de ces types d’unités et en collaboration avec le « co-investisseur » précité est responsable de leur construction pour le compte du Trésor public. Robert Ostrovsky, président exécutif depuis juin, a démissionné en août et Jastraspaska a rejoint Spa Voklova, soulevant des inquiétudes quant à la stabilité du projet. Rappelons cependant qu’il devait exercer ponctuellement les fonctions de Président et que l’élection proprement dite du directeur du PEJ devrait être attendue prochainement. Bien que l’environnement soit défavorable, des sources gouvernementales soutiennent que tel est le plan. D’autre part, les relations polono-américaines sur la question nucléaire se poursuivent grâce à l’expansion du gouvernement pour les infrastructures énergétiques stratégiques, a déclaré Pyotr Nymsky lors d’une récente réunion avec le conseiller Derek Sollet.

Il n’y a pas de fin

L’enjeu est d’attendre l’offre des Américains de reporter la décision de choisir la technologie nucléaire jusqu’à la fin 2022, un an plus tard que les plans initiaux. BiznesAlert.pl a déjà expliqué que l’accord polono-américain à Washington était en vigueur depuis sa ratification. Cependant, les déclarations d’EDF français aident les pôles, arguant qu’une décision en 2022 permettrait encore au premier réacteur de livrer comme prévu en 2033. – Le dernier appel à démarrer une centrale nucléaire en Pologne d’ici la fin de 2022 d’ici 2033 – a déclaré Thierry Descock, chef du bureau de l’entreprise à Varsovie, lors d’une conférence de presse à laquelle j’ai assisté en juillet. Il n’y a pas de décision sur le choix de la technologie nucléaire en Pologne, mais le gouvernement est accusé d’être pro-américain.