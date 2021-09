Incendie en Grande-Bretagne. La mauvaise nouvelle : la principale connexion énergétique avec la France a été coupée

À la suite du grand incendie au poste de transformation, la principale connexion électrique entre la Grande-Bretagne et la France a été détruite. Les responsables avertissent que les problèmes d’alimentation électrique pourraient durer plusieurs semaines.

Un incendie s’est déclaré mercredi soir à Selendz, près du détroit de Dale dans le Kent, en Angleterre. Relie la Grande-Bretagne à la France.

Selon Bloomberg, l’incendie a rompu la principale source d’approvisionnement en énergie de la France, exacerbant la crise énergétique en Grande-Bretagne. À la suite de cet échec, ils ont augmenté de manière significative Prix ​​du gaz et de l’électricité.

Selon le British Network Manager, la fermeture, qui durera au moins jusqu’au 13 octobre, ne surviendra pas au pire moment possible car les marchandises étaient déjà basses et les prix élevés.

Un incendie majeur a englouti une importante connexion électrique entre le Royaume-Uni et la France, des responsables avertissant que la panne de courant pourrait durer plusieurs semaines.https://t.co/nqTrfzyZB5 – Bloomberg Royaume-Uni (loBloombergUK) 15 septembre 2021

Le Royaume-Uni est un importateur net et son plus gros fournisseur via deux câbles traversant la Manche française.

Dans les publications disponibles sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir le train tourner au-dessus de la gare. Une dizaine de pompiers sont intervenus sur place.

Selon les services, l’incendie se poursuivra encore quelques heures. Bloomberg rapporte que le flux de 2000 MW de câble IFA-1 a été interrompu après minuit. Le deuxième câble IFA-2 – 1 000 MW – est actuellement intact.

Voici l'affichage à Selendz, où deux grands interconnecteurs de France ont été connectés à la scène nationale britannique. Toute l'histoire Terminal pic.twitter.com/HpCcgSdPMQ -Edward Evans (@evans_edward) 15 septembre 2021







