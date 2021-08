Incendie au Portugal, en Espagne et en France. Evacuation des résidents et des touristes

Des températures extrêmes dans une grande partie du sud de l’Europe ont persisté ces dernières semaines, déclenchant des vagues de feu déclenchées par des vents forts. Des scientifiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis ont déclaré la semaine dernière que juillet était le mois le plus chaud de l’histoire des mesures.

Avec le soutien de plus de 100 camions de pompiers et 11 hélicoptères de pompiers, plus d’un millier de personnes luttent contre un immense incendie qui brûle des forêts et des terres arides dans la région populaire de l’Algarve, au sud du Portugal.