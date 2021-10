Immigrés sur la Manche. Un différend entre la Grande-Bretagne et la France

La France protège la frontière – a souligné samedi le ministre français de l’Intérieur Gerald Durman a appelé le gouvernement britannique à tenir sa promesse de financer la lutte contre les migrations au large des côtes françaises et à signer un accord avec Londres et en la matière. Union européenne.

“Nous devons négocier un accord car Michael Barnier ne l’a pas fait lorsqu’il a négocié le Brexit, ce qui nous lie à des problèmes de migration”, a déclaré Durman lors d’un voyage au Loon-Blaze dans le nord du pays où des immigrés ont tenté de traverser les Anglais. Canal tous les jours. “J’ai informé le gouvernement britannique de nos attentes et nous attendons sa réponse pour entamer les négociations”, a-t-il déclaré, ajoutant que la France, présidente de l’UE depuis six mois, avait promis de mettre en œuvre le plan. A partir de janvier.

La Grande-Bretagne et la France face à l’immigration illégale via la MancheShutterstock

Au cours de la journée, les journalistes de Sky News ont emporté des dizaines de pontons et de bateaux illégaux le long de la côte devant le commissariat français, près de la petite ville d’Amblus près de Coles, puis sont montés à bord de la Manche et les ont embarqués sans aucune entrave. Selon les rapports, il a fallu huit minutes pour se rendre à la plage et plonger dans l’eau à partir du moment où le canot est descendu du bateau, mais lorsqu’on lui a demandé pourquoi ils n’avaient pas agi, l’un des officiers a répondu. Huit d’entre eux et des immigrés clandestins – 80 journalistes de Sky News soulignent que la police est armée.