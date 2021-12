Ils ont été largement utilisés par le roi Philippe le Beau – RadioMaryja.pl en France au début du 14ème siècle.

Lorsque je travaillais sur un livre intitulé Les Archives secrètes du Vatican, j’ai été surpris de constater que la découverte de fausses nouvelles n’était pas aussi nouvelle qu’il y paraît. Il a longtemps été largement utilisé, par exemple par Philippe le Bel, roi de France au début du 14ème siècle. Il a continué à faire des guerres, pour lesquelles il avait besoin de plus d’argent. Il fabriquait des pièces contrefaites en prélevant des taxes élevées parce qu’il n’en avait pas. Pourtant, cela ne suffit pas. Il a décidé de saisir les biens de l’église en imposant une nouvelle taxe élevée au clergé – a déclaré Grzegorz Górny, rédacteur en chef de l’hebdomadaire “Sieci” dans une chronique de la série radio “Essayez de penser”. Marija.

Éd. Grzegorz Górny fait référence aux fake news, devenues indissociables de la vie et des débats publics.

-Cela provoqua un conflit entre le roi et le pape Boniface XVIII. En conséquence, Boniface XVIII, Philippe le Beau, écrivit au taureau : « Fils, écoute les paroles de ton Père, et les enseignements de ton Seigneur, qui change le Dieu unique et Dieu de la terre. Le roi de France, qui ne reconnaissait aucune souveraineté sur lui-même, pas sur Rome, a offensé les propos tenus par le pape. Il ordonna au pape de brûler le document, et son premier ministre fabriqua une fausse bulle, attribuée à son auteur, le Saint-Père. Selon le discours bidon, le Pape devrait exiger l’autorité sur la France et condamner tous ceux qui ne sont pas d’accord comme hérétiques – Ajoutée.

– Aujourd’hui, vous pouvez entendre des plaintes au sujet de fausses nouvelles de tous les côtés. Nous sommes constamment bombardés de désinformation qui est massivement fabriquée pour déformer notre image de la réalité. Lorsque je travaillais sur un livre intitulé Les Archives secrètes du Vatican, j’ai été surpris de constater que la découverte de fausses nouvelles n’était pas aussi nouvelle qu’il y paraît. Il a longtemps été largement utilisé, par exemple par Philippe le Bel, roi de France au début du 14ème siècle. Il a continué à faire des guerres, pour lesquelles il avait besoin de plus d’argent. Il fabriquait des pièces contrefaites en prélevant des taxes élevées parce qu’il n’en avait pas. Pourtant, cela ne suffit pas. Il décide alors de saisir les biens de l’église et d’imposer un nouvel impôt élevé au clergé – Le chroniqueur commença.

Le rédacteur en chef de l’hebdomadaire ‘Sieci’ a attiré l’attention sur les activités du roi Philippe le Beau de France.

– Philippe le Beau, le premier souverain européen à utiliser la propagande de masse à une si grande échelle. Il s’est entouré de gens sans aucun obstacle ni dépression pour répandre la calomnie et se moquer du Pape. Il n’y avait pas d’impression alors, alors les propagandistes de Philippe le Beau ont copié des milliers de lettres accusant Boniface de haïr les Français et de vouloir les détruire – Grzegorz Górny a rappelé à l’auteur.

Philippe a utilisé la même méthode contre Les Beaux Juifs.

– Il les a accusés des crimes qu’ils avaient commis, et les propagandistes d’État qui avaient réussi à faire campagne contre le pape, ont cette fois déclenché un utile fanatisme antisémite. Elle aboutit à l’arrestation de tous les Juifs de France le même jour et à la même heure, y compris les personnes âgées, les femmes et les enfants. Les prisonniers ont été informés que tous leurs biens avaient été confisqués par le roi et qu’ils auraient un mois pour quitter le pays. Celui qui désobéit sera vaincu. Environ 100 000 Juifs ont alors été expulsés – Il a parlé.

– Philippe ne suffisait pas, alors il lança une campagne similaire contre les banquiers italiens et confisqua leurs avoirs et les chassa de France. D’abord l’expulsion et le pillage des Juifs, puis des Italiens, avec le soutien de quelques nobles, qui leur devaient. Le dernier accord de l’opération King Philippe le Bel est la campagne de fake news contre les Templiers. Les membres de l’Ordre de Knightley ont été accusés d’être anti-religieux, d’avoir nié le Christ, d’avoir insulté la croix, d’avoir vénéré une idole à tête humaine et d’avoir insulté la Sainte Messe. L’opération de propagande visait à arrêter les coupables et à s’emparer de leurs trésors. Le pape Clément V a échoué dans sa tentative de sauver les membres emprisonnés de l’Ordre. Les chefs provisoires étaient en feu. L’histoire doit être le maître de la vie, et si nous voulons en tirer des conclusions, des événements comme celui-ci méritent d’être rappelés. La plupart des Français justifiaient les crimes du roi parce qu’ils croyaient fermement que le pape, les Juifs, les banquiers italiens ou les Templiers étaient coupables. Bref Grzegorz Górny.