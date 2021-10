Il y a eu des appels sur internet pour couper les têtes de France Semmor et Le Pen

Une vidéo a été publiée sur des sites de réseaux sociaux appelant les musulmans à s’organiser et à “décapiter” le président Eric Zemmor et la militante de droite du leader du Front national Marine Le Pen. La vidéo a été diffusée à l’occasion du premier anniversaire de la mort de Samuel Patta, auteur de Conflance-Saint-Honor, assassiné par des islamistes.

La vidéo des menaces contre des politiciens de droite a circulé à Dictok la semaine dernière et a ensuite été supprimée. “La paix soit sur toi, mon frère. Je suis du Maroc. Comme tu le dis, les Français sont venus chez toi en Algérie et pendant 132 ans ils ont violé des femmes, tué tes frères et sœurs, versé le sang, et aujourd’hui ils viennent dire tu comment vivre ?”L’homme dans la vidéo dit. “Marine Le Pen ne passera pas Jemmore ni personne d’autre (…) et au temps d’Hamza, au temps du Prophète (…) on leur coupera la tête. Croyez-moi, des têtes tomberont et ça va calmez tout le monde (…). Patience, sagesse, Paix, ne vous inquiétez pas », répond un autre homme au poste.

Zmmour a déclaré à Cnews qu’il envisageait de porter plainte : “Nous devons être rationnels et justes. La police fera bien son travail. Je pense que cette personne sera bientôt arrêtée”, a commenté le chroniqueur.

Le Pen admis à la même gare : “Elle continue de recevoir des menaces de mort, mais cela n’arrête pas ce qu’elle fait pour protéger les Français.”

La vidéo a été diffusée pour commémorer le premier anniversaire de Samuel Patta, l’auteur de Conflance-Saint-Honor, qui a été décapité par des islamistes pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe.







La source: Pop

