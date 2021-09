Il est plus sérieux que Marine Le Pen. Va-t-il se battre pour la présidence en France ? – EURACTIV.pl

Les médias français sont enthousiasmés par le publiciste d’extrême droite Eric Zemmor candidat à la présidence en 2022. Les rumeurs de son investiture ont déjà fait chuter les voix du leader du Syndicat national (RN). Sa candidature va-t-elle finalement nuire aux chances de Marine Le Pen à la présidence ?

Encore ce printemps Marine Le Pen Lors du référendum, il a réduit la perte Emmanuel MacronaLa situation dans laquelle la France remporte l’actuelle présidence à l’élection présidentielle d’avril 2022 semblait plus réaliste que jamais.

Cependant, cette ligne n’a pas duré longtemps. Déjà en juin, le leader d’extrême droite avait commencé à enregistrer ses premières baisses. Y a-t-il une possibilité qu’un annonceur de droite controversé se présente aux élections cet automne ? Erica Gemmora?

Le début de l’été a sans doute été riche en mauvaises surprises pour Marine Le Pen. La défaite de l’Union nationale (RN) d’extrême droite aux élections régionales, qui n’a réussi à prendre le pouvoir dans aucune des 13 régions, a conduit beaucoup à remettre en question son leadership et même à douter des chances du président de vaincre Emmanuel Macron au début du printemps. de 2022. Élection présidentielle.

Un tel optimisme a été exprimé par d’autres comme Eric Gemmore, peut-être le futur rival de Le Pen dans la bataille pour Ellis Palace. Lors du débat de Mirapev le 28 août, la chroniqueuse la plus célèbre – surtout de droite – a déclaré que “la défaite aux élections régionales a été un coup dur pour Marine Le Pen, qui a fait comprendre à tout le monde dans les cercles du RN qu’elle ne pourrait jamais gagner. .”

Qui est Eric Gemmore ?

L’auteur de ce commentaire mordant est un publiciste de droite et journaliste pour CNews, qui jouit d’une grande popularité en public. Il a écrit qu’Inter Alia avait cessé de collaborer avec les auteurs du quotidien “Le Figaro” le 1er septembre pour la période de promotion de son nouveau livre (qui est probablement lié à ses projets politiques).

La France n’a pas dit son dernier mot “La France n’a pas dit son dernier mot” z miejsca Elle est devenue L’un des livres les plus achetés de la rentrée littéraire (La Rentry Littéraire), il commence toujours par la scène en septembre.

En effet, la France est de plus en plus confiante dans le fait qu’un journaliste connu pour ses déclarations controversées se présentera aux élections présidentielles. Ainsi, le 8 septembre, le Consul Zapierre de L’Audiovisuel (CSA), le régulateur du marché français des médias, NoterGemmore, qui « prépare » l’élection présidentielle, devrait restreindre son exposition médiatique dans le cadre de ses activités actuelles. Le 9 septembre, le CSA a déclaré aux radiodiffuseurs que “les déclarations de Gemmer devraient être prises en compte dans le débat politique national”, ce qui indiquerait des restrictions sur sa diffusion.

Le commentateur doit une grande partie de sa reconnaissance à ses opinions hautement nationalistes. Il est particulièrement populaire pour inciter à la haine contre les musulmans et les immigrés. Il a été condamné à plusieurs reprises dans le passé pour incitation à la haine raciale et religieuse. En 2010, la plupart des trafiquants de drogue se disaient noirs et arabes, et en 2019, les musulmans ont été comparés aux colonialistes.

Le journaliste avertit dans plusieurs reportages que l’afflux d’immigrants, principalement en provenance de pays musulmans, pourrait être la raison pour laquelle la France deviendra une république islamique en ce siècle. Ainsi, il annonce l’accomplissement de la vision donnée Michela Hoolelbecka Dans un livre célèbre il y a quelques années intitulé dévouement. Sauf que les prédictions de Zemmour sont bien moins subtiles que le point de vue littéraire Enfant Terrible Littérature française.

L’auteur craint que les adeptes de l’islam ne « colonisent » le pays de Voltaire, et que si les frontières ne sont pas fermées, la civilisation française disparaît.

Les sondages Le Pen s’aggravent

Lors de l’Université d’été à Mirabue en août 2021, Chemmore a déclaré que « le rôle de la prochaine élection présidentielle est le type de civilisation que nous voulons et que nos enfants auront toujours la possibilité de vivre dans la civilisation française. Si Macron est réélu, il n’y a pas de réponse.

Certains de ses commentaires sont ouvertement racistes. En août 2020, dans le projet Affronter Pour information Il a dit à propos des immigrés : « Ils n’ont rien à voir ici. Ce sont des voleurs, des meurtriers et des violeurs. Qui sont-ils vraiment. Vous devez les renvoyer d’où ils viennent et ne pas leur permettre de revenir.

Les sondages de Zemmour sont généralement de 7 à 9 %. Au premier tour, il est nettement inférieur à celui de Marine Le Pen, avec un soutien oscillant de 22 à 23 %. Cependant, un sondage publié dans le magazine “Challenges” jeudi 9 septembre a révélé que si un chroniqueur de droite décide officiellement de se porter candidat, il passera à 10 pour cent, puis le conseil de surveillance verra un 4% de baisse, elle ne peut donc compter que 19%.

Rappelons qu’en 2016 et début 2017, Emmanuel Macron n’était pas encore considéré comme candidat à la présidentielle à ce titre.

Ervan JambeCœur, politologue et expert en recherche sur l’extrême droite française, a récemment déclaré à BFMTV que “si Semmor pouvait obtenir 9 ou 10 % de soutien et prendre la moitié des électeurs de Marine Le Pen, il pourrait probablement bousculer un second tour”.

Chemmore comme du sel dans l’oeil de Le Pen ?

Interrogé sur l’éventuelle candidature de Gemmer, Le Pen a été catégorique Réclamations“Ce n’est pas son concurrent.” Cependant, il est impossible de cacher la situation tendue qui règne dans les équipes du RN. Le 3 septembre, lorsque Jemmore exprime son désir de participer à un débat public face au leader du RN, il refuse aussitôt et propose un dîner en commun, mais dans un cadre clos. La communauté de Jemmoor a immédiatement vu la manœuvre comme un signe de peur.

“C’est vrai,” répondit-il Philippe Olivier, conseiller de Marine Le Pen – Eric Gemmore n’est pas important pour nous. Nous ne sommes pas entièrement préoccupés par sa candidature potentielle. A l’inverse, s’il démarre, il déplacera davantage notre candidat vers le centre, ce qui risque de stagner de nouveaux votes au second tour. “

S’il est vrai que Semmor cible principalement les électeurs ayant des opinions d’extrême droite, la base Iron Voter du RN est avant tout une classe populaire, et Le Pen a quelque chose à craindre. Il n’est pas bon de permettre à un électeur de partir 7 mois avant l’élection, et les plans pour capturer les fans au centre peuvent se retourner contre eux.

Stratégie de fiasco EIdiopolisation

Le pire ennemi de Le Pen est le manque total de crédibilité de son équipe. Après avoir annoncé son intention de quitter la zone euro, elle ne l’a pas annoncé “70 pour cent. Son plan ne peut pas être mis en œuvre sans freakshit.”Le président du conseil de surveillance doit maintenant expliquer à ses électeurs pourquoi son plan est devenu « euro-conforme » au cours des cinq dernières années.

Dans une certaine mesure, le changement de direction a été une réussite, témoignant des résultats des élections européennes de 2019, au cours desquelles le Conseil de surveillance A gagné 23,34 pour cent, ce qui est le plus élevé parmi les groupes restants. Cependant, pour certains de ses partisans, l’astuce consistant à réchauffer l’image et à adoucir le message est inacceptable. C’est là qu’Eric Seymour voit son opportunité.

Mais il y a toujours un danger dans la stratégie de “supprimer” l’image du RN. Le manque de crédibilité et les slogans populistes empêchent Le Pen d’atteindre les électeurs plus âgés et bien éduqués de 65 ans et plus.

Historien Nicolas Leberk « Le Pen apprendra à parler aux vieux électeurs conservateurs qui ont voté François PhilonaOu son bon résultat au premier tour sera une sorte de bulle spéculative.

C’est ce que pense Gemmore En comparaison ça arrive et Donald Trump je Nicolas Farke – Comme eux, il peut causer beaucoup de confusion en politique.