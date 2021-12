Il est obligatoire de porter un masque à partir de vendredi à Paris, France…

A Paris, la province de police de la capitale française a annoncé mercredi soir qu’à partir de vendredi, il sera obligatoire de porter des masques pour faire face aux vagues d’infections par la variante omigrane du virus corona.

L’obligation s’applique aux personnes de plus de 11 ans, “à l’exception de ceux qui se trouvent dans les voitures, les cyclistes et autres usagers de la route et ceux qui pratiquent des sports récréatifs” – selon le communiqué de la police.

Le port du masque s’applique également dans les lieux parisiens ouverts au public “à l’exception du parc de Polonnaruwa et de la forêt de Vincennes”. Les aéroports parisiens tels que Charles de Gaulle, Le Bourget et Orly n’ont pas d’accès passagers.

“Des inspections régulières et renforcées débuteront vendredi, notamment dans les zones les plus congestionnées de la capitale”, indique le communiqué.

Le port du masque dans les bâtiments publics et dans les transports en commun est déjà obligatoire dans toute la France. Ceux qui ne respectent pas les règles se verront infliger une amende de 135 euros.

Dans le même temps, la Préfecture a annoncé l’interdiction de “toutes les activités de danse dans les lieux publics”. Les discothèques seront fermées à Paris à partir du 10 décembre et fermées pendant trois semaines en janvier. Il était également interdit de boire en dehors de la ville.

Lors de la Saint-Sylvestre, 9 000 personnes observeront les règles à Paris. Policiers et Messieurs.

En France, la veille, une augmentation quotidienne des infections à virus corona a été constatée – 208.000. Cas. Selon les données officielles, environ 77 pour cent. La population française a été entièrement vaccinée, réduisant les hospitalisations et les décès depuis Covid-19. (BAP)

jo / ap /